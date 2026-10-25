Maximilian Beier: Erst das goldene Tor, dann zur Darts-EM

Der passionierte Dartsfan lässt sich den Besuch des Finaltags in der Westfalenhalle nicht nehmen.

Das besondere Geschenk eines glückseligen Fans überreichte Trainer Niko Kovac dem Matchwinner höchstpersönlich. Und so hielt Maximilian Beier die Karte für den Finaltag der Darts-EM stolz in die Kamera und grinste glücklich. Doch bei aller Freude über die Überraschung: Der passionierte Dartsliebhaber hatte natürlich längst vorgesorgt.

„Ich hätte sowieso ein Ticket gehabt“, berichtete der Schütze des goldenen Tors beim 1:0 (0:0) von Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt: Denn die EM „ist hier in Dortmund, das lasse ich mir nicht nehmen.“

Natürlich nicht: Schließlich ist Beier ein großer Dartsfan, der Besuch des EM-Turniers vor der eigenen Haustür ist ein Pflichttermin. Das geschenkte Ticket wollte Beier dann zurückgeben – aber: Er fand den spendablen Fan nicht. Für Beier und die anderen BVB-Profis stand am Sonntagmorgen zunächst das Auslaufen an, ehe es am Nachmittag in die Westfalenhalle gehen sollte.

Am Samstag hatte der Fußballprofi Beier vor den Augen von Bundestrainer Jürgen Klopp Eigenwerbung betrieben. Nach seiner Einwechslung schoss er in der 80. Minute das entscheidende Tor – und belohnte den BVB für eine starke zweite Halbzeit.

Beier war jüngst von Klopp nicht berücksichtigt worden. Beim BVB spielt der Offensivspieler in einer ungewohnten Position. Kovac lässt den 24-Jährigen auf der linken Außenbahn spielen, dort muss Beier offensiv und defensiv viel arbeiten. „Egal, wo man ihn hinstellt: Er versucht immer, sein Maximum zu geben“, sagte Kovac: „Ich hoffe, dass er mit dem Tor noch mehr Vertrauen bekommt. Vielleicht hat er sich mit diesem Schuss ein bisschen bewerben können. Das würde mich freuen.“