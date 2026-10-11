Joshua Kimmich steht erneut im Mittelpunkt einer Debatte. Nun bekommt der Bayern-Star prominente Rückendeckung: Max Eberl weist Kritik am Nationalmannschaftskapitän deutlich zurück.

Max Eberl hat Joshua Kimmich nach der jüngsten Diskussion um den Nationalspieler vehement verteidigt. Der Sportvorstand des FC Bayern zeigte keinerlei Verständnis für Zweifel an den Qualitäten des 31-Jährigen.

Auf die Debatte um Kimmich angesprochen, sagte Eberl nach dem 2:2 gegen Augsburg in der Mixed Zone: „Ich habe vielmehr verfolgt, dass die Qualitäten von Joshua Kimmich infrage gestellt wurden. Das finde ich absolut, absolut…“ – weiter sprach er nicht. Stattdessen hob der Bayern-Boss die Bedeutung des Mittelfeldspielers hervor. „Das ist ein Leader, der vorneweggeht.“

Max Eberl verteidigt Joshua Kimmich Max Eberl verteidigt Joshua Kimmich © IMAGO/Eibner

Kimmich hatte auf den Rat von Bundestrainer Jürgen Klopp in der Länderspielpause nur zwei der vier Spiele für den DFB in der Nations League absolviert. Tom Bischof und Aleksandar Pavlovic überzeugten dann in Abwesenheit des Anführers.

Kimmich selbst gab sich kämpferisch zu seiner Rolle: „Am Ende spielen immer die Besten. Die letzten zehn Jahre ist es mir ganz gut gelungen, zu den Besten zu gehören.“ Er wisse jedoch, „wie das Geschäft funktioniert“, sagte der 31-Jährige: „Das Einzige, worauf ich mich konzentrieren kann und muss, ist meine Leistung. Das habe ich die letzten elf Jahre gemacht. Das werde ich weiterhin so machen.“

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Eberl mischt sich in Debatte um Kimmich ein

Mehrere Experten wie Markus Babbel, Pierre Littbarski oder Thomas Hitzlsperger erklärten bereits, dass sie Zweifel an der Rolle von Kimmich haben.

Er sei zwar „das Gesicht einer Mannschaft, die in den letzten Jahren bei den Turnieren nicht so erfolgreich war. Dennoch sieht Eberl den deutschen Nationalmannschaftskapitän weiterhin in der absoluten Spitzengruppe. „Joshua Kimmich ist für mich ein herausragender deutscher Spieler. Wir sollten froh sein, dass wir so einen Spieler bei uns im Verein haben.“

Mit seinen Aussagen stärkt Eberl einem der prägenden Köpfe des FC Bayern demonstrativ den Rücken. Kimmich gehört seit Jahren zu den Führungsspielern des Rekordmeisters und trägt auch in der Nationalmannschaft als Kapitän besondere Verantwortung.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.