Gladbach "war eine Mannschaft, die mit dem Arsch an der Wand stand"

Deniz Undav steckt mit dem VfB Stuttgart in einer anhaltenden Formkrise. Rekordnationalspieler Lothar Matthäus sieht einen möglichen Zusammenhang zwischen den schwachen Leistungen des Angreifers und dessen neuer Rolle auf dem Feld.

Die sportliche Krise von Deniz Undav wird für den VfB Stuttgart zunehmend zum Problem. Nach sieben Bundesliga-Spieltagen wartet der Stürmer noch immer auf seinen ersten Scorerpunkt der Saison und konnte auch bei der 2:3-Niederlage gegen Schlusslicht Borussia Mönchengladbach nicht überzeugen.

Lothar Matthäus brachte nun das Kapitänsamt des 30-Jährigen als möglichen Grund für die ausbleibenden Leistungen ins Spiel. Der Rekordnationalspieler erklärte bei Sky 90: „Er hat keine Leichtigkeit mehr. Er hat das Lächeln verloren. Er denkt vielleicht zu viel nach.“

Deniz Undav befindet sich weiterhin auf Formsuche Deniz Undav befindet sich weiterhin auf Formsuche © IMAGO/Sportfoto Rudel

Undav war vor der Saison von Trainer Sebastian Hoeneß zum neuen Kapitän ernannt worden. Er trat an die Stelle von Atakan Karazor. Nach Ansicht von Matthäus könnte die zusätzliche Verantwortung den Nationalspieler beschäftigen. „Vielleicht hat man ihm damit keinen Gefallen getan, weil er zu viel mit sich selbst beschäftigt ist“, sagte der TV-Experte.

Gleichzeitig sprach sich Matthäus dagegen aus, Undav die Binde wieder abzunehmen. Er betonte jedoch, dass ein Kapitän zusätzliche Aufgaben und Verpflichtungen habe. „Du hast dann doch Dinge, die dich von dem ablenken können, was du eigentlich jahrelang gut gemacht hast.“

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Bereits Sammer meldete Zweifel bei Undav an

Bereits Matthias Sammer hatte zuletzt seine Zweifel daran geäußert, ob Undav der richtige Mann für das Kapitänsamt ist. „Ich würde immer einen anderen Typus wählen“, erklärte der BVB-Berater bei Prime und wünschte sich jemanden, der „ein Stück weit“ mehr „im Zentrum“ des Spiels stünde. Gleichzeitig stellte er klar: „Das ist aber meine Denkweise. Deshalb führen im Fußball oftmals viele Wege auch zum Ziel.“

Immerhin: Undav kommt in der Champions League bereits auf ein Tor und zwei Vorlagen. Auch in der ersten Pokalrunde bei Hansa Rostock traf er doppelt. In der Bundesliga jedoch läuft es weder für Undav noch für den VfB. Mit gerade einmal sechs Punkten belegen die Schwaben Platz 15 in der Tabelle – punktgleich mit Schalke 04 auf Rang 17.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.