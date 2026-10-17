Matthäus sicher: Bayern „werden sich fangen“

Doch auch der Rekordnationalspieler vermisst bei den Münchner Stabilität.

Lothar Matthäus sieht beim FC Bayern Defizite in der Defensive und der Chancenverwertung, rechnet aber mit einer Steigerung der Münchner in den bevorstehenden großen Spielen. „Sie sind nicht so stabil wie im letzten Jahr. Es fehlt ein bisschen die Konzentration in der Defensive. Viele Torchancen werden liegengelassen. Das haben sie im letzten Jahr besser gemacht“, sagte der Rekordnationalspieler bei RTL/Sky.

„Aber wenn man in die Vergangenheit zurück guckt, dann gab es für die Bayern immer Probleme, nach einer Weltmeisterschaft wieder so in die Saison zu finden, wie man es vielleicht von ihnen erwartet“, ergänzte Matthäus und betonte: „Sie werden sich fangen.“ Gerade die „großen Spiele“ jetzt gegen Leipzig, Arsenal, Dortmund oder Atlético Madrid – „da wird man wieder das wahre Gesicht des FC Bayern sehen“, meinte Matthäus.

Vor dem 6. Spieltag mit dem Bundesliga-Topspiel gegen RB am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky) lag der deutsche Rekordmeister mit elf von 15 möglichen Punkten „nur“ auf Platz drei der Tabelle. In der Champions League war das 3:3 in Stavanger nach dem starken Auftritt gegen Bodö (5:0) ebenfalls ein Dämpfer.