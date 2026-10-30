Rekordnationalspieler Lothar Matthäus schwärmt von Weltfußballer Harry Kane und sieht dessen möglichen Nachfolger in München in den eigenen Reihen.

Lothar Matthäus würde Weltfußballer Harry Kane als Verantwortlicher von Bayern München einen Rentenvertrag geben. „Harry Kane soll unterschreiben, so lange er will“, sagte der deutsche Rekordnationalspieler und Sky-Experte bei einem Medientermin von RTL Deutschland mit einem Schmunzeln über die Vertragsverhandlungen der Münchner mit ihrem Torgaranten.

Kane soll sich mit den Bayern bereits über wesentliche Inhalte seines neuen Arbeitspapiers geeinigt haben, zuletzt galt eine Laufzeit bis 2029 als wahrscheinlich. Er habe Verständnis für die Bayern, dass sie angesichts von Kanes Alter (33) zögerten, dem Engländer einen neuen Dreijahresvertrag zu geben, sagte Matthäus, präsentierte aber eine mögliche Lösung: „Da macht man zwei Jahre plus eins und knüpft das letzte an Einsatzzeiten, dann sind es keine 28 Seiten Vertrag, sondern 32, aber da muss keiner dem anderen zeigen, wie stark er ist.“

Lothar Matthäus macht sich für eine Vertragsverlängerung mit Harry Kane stark Lothar Matthäus macht sich für eine Vertragsverlängerung mit Harry Kane stark © IMAGO/Eibner

Matthäus schwärmt von „Gentleman“ Kane

Matthäus schwärmte vom „Gentleman“ und Ausnahmespieler Kane, bei dem er sportlich vor allem eines hervorhob: „Er ist überall und darf überall sein, das macht ihn unberechenbar. Diese Freiheiten sollte man ihm nicht nehmen, da nimmt man ihm seine Stärke und dem FC Bayern Qualität.“ Vielleicht, sinnierte Matthäus augenzwinkernd angesichts der jüngsten Aussagen von Jürgen Klopp zu diesem Thema, sollte sich der Bundestrainer „da mal mehrere Spiele anschauen“.

Dass deutsche Spieler in den Top 10 des Weltfußballer-Rankings keine Rolle spielten, ist für Matthäus auch „ein Spiegel der WM. Wenn du mit der Nationalmannschaft wieder mal sehr früh ausscheidest, auch mit schlechten Leistungen, in der Quali nicht jeden Gegner weggeputzt und die Unterschiedsspieler in den Vereinen ausländische sind“, sagte er, dürfe man sich über die Nichtberücksichtigung nicht wundern.

Olise-Elfmeter begeistert Matthäus

„Joshua Kimmich hätte da reinpasst“, ergänzte Matthäus, „aber er durfte sich bei der WM nicht auf der Position zeigen, wo er vielleicht hingehört hätte. Ich bin Fan von ihm, auch von Florian Wirtz, aber der hat seine Probleme. Jamal Musiala hat seine Qualitäten, aber er ist seit eineinhalb Jahren immer wieder verletzt. Ein Felix Nmecha hätte die Qualität, aber er zeigt sie zu wenig. Es gibt also Argumente.“

Einen möglichen Nachfolger für Kane sieht er dennoch bei den Bayern – Michael Olise. Der Franzose habe das gewisse Etwas, sagte Matthäus, Olises „Panenka“-Elfmeter im Pokal gegen Magdeburg fand er „geil. Natürlich kannst du sagen: provokant. Aber wenn ich ein zehn-, zwölfjähriger Junge wäre und sowas sehe, würde ich sagen: Boah, möchte ich auch machen. Weil es anders ist.“

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