Kuriose Szene bei Gladbach! Schiedsrichter vertauscht die Karten

Schiedsrichter Timo Gerach sorgt in der Partie zwischen Borussia Mönchengladbach und dem SC Paderborn für eine kuriose Szene.

Da musste selbst Schiedsrichter Timo Gerach lachen: In der Bundesliga-Partie zwischen Borussia Mönchengladbach und dem SC Paderborn (0:0) sorgte der Unparteiische in der zweiten Halbzeit für eine kuriose Szene.

Gerach zeigte dem Gladbacher Fabio Chiarodia in der 50. Minute die Rote Karte, nachdem er seinen Gegenspieler Laurin Curda auf Höhe der Mittellinie umgeräumt hatte. Doch das wollte der Schiedsrichter aus Landau eigentlich gar nicht, er hatte seine Karten vertauscht.

Schiedsrichter Timo Gerach zeigte Fabio Chiarodia versehentlich die rote Karte Schiedsrichter Timo Gerach zeigte Fabio Chiarodia versehentlich die rote Karte © IMAGO/fohlenfoto

Innenverteidiger Chiarodia schaute kurz verwirrt, doch Gerach realisierte seinen Fehler schnell und zeigte ihm kurzerhand die richtige Gelbe Karte. Mit einem Lachen und einer Entschuldigungsgeste in Richtung des Italieners war die Angelegenheit geklärt. Erst in der vergangenen Woche hatte der Schiedsrichter aus Rheinland-Pfalz nach einer Verletzung sein Comeback gefeiert.

Ähnliche Szenen hatten sich bereits vor zwei Wochen in Berlin abgespielt: Nach gerade einmal 16 Sekunden foulte der BVB-Profi Ethan Nwaneri den Berliner Tom Rothe am Knöchel. Schiedsrichter Schlager eilte herbei und zückte sofort die Rote Karte – doch auch er hatte versehentlich zur falschen Karte gegriffen.

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Keine Tore zwischen Gladbach und Paderborn

Nach einer umkämpften Partie trennten sich Gladbach und Paderborn torlos. Beiden Mannschaften fehlten die nötige Präzision und Durchschlagskraft, auch die bemerkenswerten Einzelaktionen der erst 17 Jahre alten Gladbach-Hoffnung Wael Mohya konnten an dem Ergebnis auf der Anzeigetafel nichts ändern.

Ein vermeintlicher Treffer von Joe Scally in der 35. Minute wurde nach VAR-Überprüfung zurückgenommen, weil der US-Amerikaner seinen Arm im Gesicht von Paderborn-Torwart Noll hatte. Immer wieder verpufften vielversprechende Ansätze durch Fehlpässe, im letzten Drittel fehlten beiden Mannschaften die zwingenden Ideen.

Eindeutige Chancen für die Gladbacher durch Mohya und Robin Hack scheiterten an Torhüter Nahuel Noll oder an wenigen Zentimetern. Paderborns Stürmer Rayan Philippe hatte kurz vor Schluss die riesige Möglichkeit auf die Führung, als er frei vorm Tor steht – der 26-Jährige schoss den Ball jedoch knapp neben den rechten Pfosten.

Durch die Punkteteilung steht der SC Paderborn nun bei neun Zählern, die Borussia kann nach dem 3:2-Sieg gegen den VfB Stuttgart einen weiteren Punkt auf dem Konto verbuchen und zählt vier Punkte.

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