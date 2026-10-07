Krösche sieht Riera-Verpflichtung als „falsche Entscheidung“

Die Zeit des Spaniers am Main entwickelte sich zum großen Missverständnis.

Sportvorstand Markus Krösche hat bei der Verpflichtung von Albert Riera als Trainer von Eintracht Frankfurt Fehler eingeräumt. „Es war am Ende meine falsche Entscheidung“, sagte Krösche bei SPORT1 über das gut drei Monate andauernde Missverständnis mit dem spanischen Coach: „Letztendlich war das eine Entscheidung von mir, die nicht funktioniert hat, die im Nachhinein dann auch nicht richtig war.“

Unter Riera hatte die Eintracht im Endspurt der vergangenen Saison von Februar bis Mai noch einen internationalen Startplatz verspielt. Er habe aus dieser Fehlentscheidung seine Lehren gezogen, betonte Krösche: „Das hat jetzt nichts mit Dogmatismus zu tun, sondern letztendlich geht es darum, sich irgendwo gewissen Prinzipien treu zu bleiben, um eine höhere Wahrscheinlichkeit zu haben, dass dann die Entscheidung die richtige ist.“

Mit dem neuen Trainer Adi Hütter wähnt sich der Sportvorstand auf einem guten Weg. „Es macht sehr viel Spaß mit ihm, muss ich sagen. Er ist ein sehr guter Typ und natürlich hat er super viel Erfahrung“, erzählte Krösche: „Wir haben die gleiche Idee vom Fußball und er hilft natürlich mit seiner Erfahrung, mit seiner Ruhe, aber auch den jungen Kerlen, die wir haben, sich weiterzuentwickeln.“