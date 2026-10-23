Niko Kovac erlebte mit Eintracht Frankfurt "schöne Momente". Das Duell mit dem Ex-Klub ist für den BVB-Coach immer etwas Besonderes.

Für Borussia Dortmunds Trainer Niko Kovac (55) ist das Duell mit seinem Ex-Klub Eintracht Frankfurt immer etwas Besonderes.

Er sei Mitglied bei der SGE und habe mit den Hessen „schöne Momente“ erlebt, sagte Kovac vor dem Bundesliga-Heimspiel am Samstag (18.30 Uhr im LIVETICKER): „Aber hier haben wir auch sehr schöne Momente gehabt bisher.“ Zusammen mit seinem Team identifiziere er sich „voll mit dem BVB“.

Freut sich auf das Duell mit Frankfurt: Niko Kovac Freut sich auf das Duell mit Frankfurt: Niko Kovac © AFP/SID/THOMAS KIENZLE

Kovac peilt Titel mit dem BVB an

Kovac hatte von 2016 bis 2018 bei der Eintracht gearbeitet und mit den Hessen 2018 den DFB-Pokal gewonnen. Mit dem BVB wolle er „auch etwas in die Höhe strecken. Dafür müssen wir hart arbeiten und werden alles investieren“, sagte Kovac.

Nach drei Auswärtsspielen in Folge mit insgesamt 11.000 Reisekilometern freut sich Kovac mal wieder auf ein Heimspiel: „Wir müssen diese Reisen schnell wegstecken, sodass wir sofort wieder auf dem höchsten Niveau sind.“ Der BVB ist mit 14 Punkten Tabellenzweiter in der Bundesliga, kam jüngst aber zweimal nicht über ein Remis hinaus.

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach