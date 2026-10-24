Niko Kovac überrascht mit seinem Kader gegen Eintracht Frankfurt. Der BVB-Trainer nominiert einen Youngster zum ersten Mal.

Überraschung im Kader des BVB: Für das Bundesliga-Topspiel gegen Eintracht Frankfurt (18.30 Uhr im LIVETICKE) nominiert Niko Kovac erstmals Mittelfeldspieler Enzo dos Santos. Das berichten die Ruhr Nachrichten.

Der 17-Jährige spielt seit Anfang 2025 beim BVB und gehörte zunächst der U17 und der U19 an. In diesem Sommer unterschrieb er dann seinen ersten Profi-Vertrag, soll jedoch zuerst über die U23, die in der Regionalliga West spielt, langsam an die Profis herangeführt werden. Dort absolvierte er bisher drei Partien und erzielte ein Tor.

Enzo dos Santos wurde erstmals von BVB-Trainer Niko Kovac für den Profi-Kader nominiert Enzo dos Santos wurde erstmals von BVB-Trainer Niko Kovac für den Profi-Kader nominiert © IMAGO/Thomas Bielefeld

BVB: Dos Santos erstmals im BVB-Kader

Erst am Freitag stand der achtmalige Nationalspieler Luxemburgs gegen den Bonner SC noch eine Halbzeit auf dem Platz. Auch Mathis Albert, Luca Reggiani und Samuele Inácio spielten für die Zweitvertretung der Borussia. Während Torschütze Inácio gemeinsam mit dos Santos im Spieltagskader steht, wurden Albert und Reggiani nicht nominiert.

Weiterhin muss Kovac auch auf Konstantinos Karetsas verzichten, der sich gegen Union Berlin eine Bandverletzung im Fuß zuzog. Dazu kommen die Langzeitverletzten Giannis Konstantelias und Emre Can, die sich beide von einem Kreuzbandriss erholen müssen.

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach