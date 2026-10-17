Nachdenkliche Worte von BVB-Coach Kovac über Karetsas

BVB-Trainer Niko Kovac geht weiterhin behutsam mit Konstantinos Karetsas um und erinnert an den Vorfall im ersten Champions-League-Spiel.

BVB-Trainer Niko Kovac lässt bei den Einsatzzeiten von Konstantinos Karetsas weiterhin Vorsicht walten. „Wir können uns alle noch an die Situation erinnern, als Kostas im Champions-League-Spiel umgefallen ist. Ich glaube, es ist noch im Hinterkopf. Das darf man alles nicht außer Acht lassen“, sagte Kovac vor dem Bundesligaspiel bei Union Berlin (JETZT im LIVETICKER) bei Sky.

„Er ist noch nicht da, wo er davor war. Ich will nicht sagen, dass das der Grund ist. Aber das spielt sicherlich auch im Hinterstübchen eine kleine Rolle. Von daher dürfen wir nicht allzu viel verlangen“, ergänzte Kovac.

Niko Kovac (r.) im Gespräch mit Konstantinos Karetsas Niko Kovac (r.) im Gespräch mit Konstantinos Karetsas © IMAGO/osnapix

Kovac erinnerte damit an den Schreckmoment um Karetsas beim Auftakt der Königsklasse gegen den FC Villarreal, als der 18 Jahre alte Grieche mit Kreislaufproblemen ins Krankenhaus transportiert werden. Zuletzt hatte Kovac auch angedeutet, dass die Belastung von Karetsas bei der griechischen Nationalmannschaft höher als vom BVB erwünscht ausgefallen war.

Kovac über Karetsas: „Der Junge wird seinen Weg gehen“

Bei der 0:1-Niederlage unter der Woche bei Bodö/Glimt stand Karetsas von Beginn an auf dem Feld und wurde in der 60. Minute ausgewechselt. Gegen Union saß er zunächst auf der Bank.

„Der Junge wird seinen Weg gehen, davon bin ich überzeugt, davon sind wir alle überzeugt. Von daher wird er die Minuten bekommen, die er letzten Endes auch verdient“, erklärte Kovac.

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Karetsas wechselte im Sommer für 30 Millionen Euro Ablöse von KRC Genk nach Dortmund. Bislang stand er für die Schwarz-Gelben in acht Pflichtspielen auf dem Rasen.

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