Niko Kovac äußert sich auf der BVB-Pressekonferenz zu Nico Schlotterbeck. Ein Einsatz des Verteidigers am Freitag ist möglich.

Nico Schlotterbeck kann nach seiner bei der Nationalmannschaft erlittenen Sprunggelenksverletzung womöglich bereits am Freitag für Borussia Dortmund auf den Platz zurückkehren. Das erklärte BVB-Coach Niko Kovac auf der Pressekonferenz am Mittwoch vor dem Duell mit Werder Bremen (Freitag, ab 20.30 Uhr im LIVETICKER).

Schlotterbeck habe bisher in Dortmund „individuell gearbeitet“, mit der Mannschaft zusammen allerdings noch nicht. „Der Plan wäre, dass er morgen mittrainiert. Dann werden wir sehen, wie sich das für das Freitagsspiel ergibt – ob er einsatzbereit ist oder nicht“, erklärte Kovac.

Nico Schlotterbeck kann am Freitag gegen Bremen wohl eine Option sein Nico Schlotterbeck kann am Freitag gegen Bremen wohl eine Option sein © IMAGO/HMB-Media

Schlotterbeck „möchte immer gerne spielen“

Auf Nachfrage bekräftigte Kovac, dass es durchaus „möglich“ sei, dass Schlotterbeck gegen Bremen mitwirken kann: „Wer den Schlotti kennt, der weiß, dass er immer gerne spielen möchte. Die Ambitionen hat er. Das werden wir gemeinsam besprechen, natürlich auch mit unseren Ärzten.“

Der Innenverteidiger hatte sich am vergangenen Mittwoch im DFB-Training verletzt und sich eine Außenbandverletzung im Sprunggelenk zugezogen. Dadurch verpasste Schlotterbeck die Nations-League-Spiele gegen Serbien und Griechenland.

Der 26-Jährige hatte schon im Sommer im zweiten WM-Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste eine schwere Sprunggelenksverletzung erlitten und fiel danach mehrere Monate aus. Im Sommer war das linke Sprunggelenk betroffen, nun hat er sich am rechten verletzt.

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Karetsas und Svensson „verkühlt“

Kovac bangt auch um den angeschlagenen Julian Ryerson (Rippenprobleme). Carney Chukwuemeka hat muskuläre Probleme. Der Trainer nutzte die PK auch, um Kritik an der langen Länderspielpause zu üben. Vier Spiele seien „definitiv zu viel“, sagte Kovac.

Kovac zählte auf: „Die Spieler waren viel unterwegs, zwei Spieler, Konstantinos Karetsas und Daniel Svensson, sind ein bisschen verkühlt. Mathis Albert kommt erst am Donnerstag aus Amerika zurück, Ramy Bensebaini hat gestern noch gespielt und muss aus Afrika zurückreisen.“

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