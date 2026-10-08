Bayern-Trainer Vincent Kompany freut sich über die starken Leistungen von Jonas Urbig, will aber nicht an der Hierarchie rütteln.

Trainer Vincent Kompany ist nicht überrascht von den starken Leistungen seines Torhüters Jonas Urbig in der Nationalmannschaft, eine größere Rolle beim FC Bayern bekommt der Ersatz von Stammkeeper Manuel Neuer dadurch aber nicht.

„Wir haben schon immer viel Vertrauen gezeigt in Jonas Urbig“, sagte Kompany bei RTL/Sky Sport: „Es freut mich, dass er mit positiven Geschichten zurückkommt, aber das beeinflusst nicht, zumindest nicht übertrieben, was jetzt in der nächsten Woche noch passieren muss für seine Entwicklung.“

Vincent Kompany im Gespräch mit Jonas Urbig Vincent Kompany im Gespräch mit Jonas Urbig © IMAGO/MIS

Kompany: „Man muss leisten“

Kompany erklärte: „Wir haben uns für einen ganz deutlichen Weg entschieden mit Manu als Nummer eins und Jonas als Jungen, der auf dem Weg ist, auch irgendwann hoffentlich die Nummer eins für Bayern, aber auch für Deutschland zu werden.“ Das könne man aber nicht herbeireden. „Man muss leisten, und das darf man nicht vergessen“, sagte Kompany.

Urbig (23) hatte in den Nations-League-Spielen der DFB-Elf gegen Serbien (2:0) und in Griechenland (0:0) überzeugt. Neuer (40) war nach der WM in den USA, Mexiko und Kanada aus der Nationalmannschaft zurückgetreten. Im Verein hat er seinen Vertrag im Mai bis zum Ende der Saison verlängert.

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