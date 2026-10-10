Kompany: Musiala wird wieder „glücklich Fußball spielen“

Der Bayern-Trainer ist überzeugt, dass der 23-Jährige auch seine neuerliche Verletzung wegsteckt und "sein bestes Niveau zeigt".

Bayern Münchens Trainer Vincent Kompany ist überzeugt davon, dass Jamal Musiala nach seiner neuerlichen Verletzung wieder zu alter Stärke finden wird. „Ich teile natürlich ein bisschen diese Geschichte mit Rückschlägen. Das hatte ich auch ganz oft in meiner Karriere. Und wenn man irgendwann die Kraft findet, um seinen Weg zurückzufinden auf Top-Niveau, dann bleibt das auch in dir. Das ist auch eine Stärke von Jamal“, sagte Kompany vor dem Bundesliga-Derby am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim FC Augsburg.

Musiala hatte sich unmittelbar vor dem Anpfiff des ersten Länderspiels unter Bundestrainer Jürgen Klopp verletzt. Beim Aufwärmen für die Nations-League-Partie in den Niederlanden am 24. September (1:1) erlitt er einen Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel. Am Donnerstag hatte der 23-Jährige eine erste Laufeinheit absolviert. In der vergangenen Saison war Musiala bereits mehrere Monate verletzt ausgefallen.

Kompany hofft deshalb, „dass er in den nächsten Jahren einfach wieder glücklich Fußball spielen kann. Ich glaube auch, dass es so sein wird. Wenn man einmal lernt, wie man zurückkommt aus diesen Momenten, dann hat man das fürs Leben. Jamal weiß, wie er sich zurückkämpfen muss“, sagte der Bayern-Coach.

Der Nationalspieler hatte vor den Länderspielen aufsteigende Form gezeigt und zwei Tore für die Bayern erzielt. Man habe gesehen, so Kompany, „wie die Mannschaft und die Fans sich freuen, wenn er dann wieder das Tor macht. Und diese Momente werden wir wieder erleben. Und dann werden wir alles dafür tun, damit er einfach fit bleibt und sein bestes Niveau zeigen kann. Aber weil er das schon geschafft hat, wird er das immer schaffen, ohne Zweifel.“