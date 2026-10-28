Sammer: „Bayern wird es am Samstag beantworten“

Vier Minuten Füllkrug-Wahnsinn - aber der BVB hat das letzte Wort

Matthias Sammer war von 2012 bis 2016 Sportvorstand beim FC Bayern. Seit 2018 ist er als externer Berater für den BVB tätig. Seine Einschätzung zum direkten Duell ist klar.

Für Matthias Sammer liegt der Ausgang des Klassikers zwischen Bayern München und Borussia Dortmund einzig in den Händen des deutschen Rekordmeisters.

„Es gibt keine deutsche Mannschaft, die annähernd an die Qualität von Bayern München rankommt – auch nicht Borussia Dortmund“, sagte der Europameister von 1996 in der neuen Folge von „Sammer & Basile – der Hagedorn-Talk“ bei Sky/RTL und ergänzte: „Bayern München wird es am Samstag beantworten, nur Bayern München und nicht Borussia Dortmund, ob sie dieses Spiel gewinnen oder nicht gewinnen.“

Matthias Sammer sieht Bayern klar vor Dortmund Matthias Sammer sieht Bayern klar vor Dortmund © AFP/SID/KIRILL KUDRYAVTSEV

Bayern vs. BVB: Marathon-Vergleich von Sammer

Für Sammer ist der Qualitätsunterschied zwischen den beiden Teams trotz der aktuellen Punktgleichheit erheblich. Vor allem die Breite des Münchner Kaders sei ein entscheidender Faktor. „Bayern München ist so weit qualitativ den anderen Mannschaften in Deutschland entrückt, dass sie ein paar bedauernswerte Einschläge trotzdem aufgrund der Qualität und der Breite ihres Kaders wegstecken können“, erklärte Sammer vor dem direkten Aufeinandertreffen am Samstag (18.30 Uhr).

Sein Loblied auf die Bayern sei jedoch nicht als Geringschätzung des BVB zu verstehen. „Natürlich will Borussia Dortmund dieses Spiel gewinnen. Die geistige Einstellung, das tun zu wollen, ist zu 100 Prozent gegeben“, sagte Sammer. Allerdings sei der Wille allein nicht ausschlaggebend. „Das ist, wie wenn ich jetzt mit meinem Knie einen Marathon laufen möchte, dann kann ich mir vornehmen, das unbedingt zu wollen. Es geht aber nicht.“