Sportvorstand Max Eberl ist nach der Rückkehr des DFB-Kapitäns voller Hochachtung. "Er stand auf dem Platz wie ein Leader."

Die vergangenen drei Spiele des FC Bayern fehlte Joshua Kimmich wegen des Todes seines Vaters, nach dem Spiel gegen Borussia Dortmund (2:2) bekannte er nun, dass er schwierige Tage hinter sich habe.

„Die letzte Woche war schon sehr hart für meine Familie, auch für mich. Mein Vater hat mich immer begleitet, stand immer an meiner Seite, hat mich immer unterstützt“, sagte er nach dem Spiel gegen den BVB. Sein Vater, ergänzte er, habe auch in Phasen an ihn geglaubt, in denen „ich es selbst nicht getan habe“.

Eberl „einfach stolz“ auf Leader Kimmich

Aus diesem Grund, bekannte Kimmich, sei es „schon auch hart, wieder zurückzukommen. Gerade wenn ich auf dem Platz stehe, ist es eigentlich die Zeit, in der ich am meisten an ihn denken muss.“ Dennoch sei es für ihn wichtig gewesen, „auch wieder zurückzukommen, wieder zu versuchen, in den normalen Alltag zu kommen. Auch wenn man sich manchmal wünscht, dass die Welt ein bisschen stehen bleibt, aber sie dreht sich leider und zum Glück weiter. Deswegen bin ich froh, dass ich wieder da bin.“

Sportvorstand Max Eberl war derweil voller Hochachtung für Kimmich. Er sei „einfach stolz“, einen solchen Spieler beim FC Bayern haben, sagte er bei Sky.

„Er kommt ab Mitte der Woche zur Mannschaft zurück. Das Leben ist für ihn und seine Familie ein anderes geworden, wenn man ein geliebtes Familienmitglied verliert. Er stand auf dem Platz wie ein Leader. Das hat mir sehr imponiert. Kimmich hat mir vorher schon imponiert, aber heute nochmal mehr.“

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