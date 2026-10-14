Nach Koch-Auswechslung: Hütter verkündet Kapitänsentscheidung

Nach der Klatsche gegen Leipzig erklärt Adi Hütter, wie es mit Robin Koch weitergeht. Der Eintracht-Trainer hält "ohne Diskussion" an seinem Kapitän fest.

Trainer Adi Hütter setzt beim wichtigen Wiedergutmachungsversuch auf Robin Koch – und hat jegliche Zweifel an der Stellung seines Kapitäns beiseite gewischt. „Er wird spielen und auch Kapitän bleiben. Da gibt es keine Frage und Diskussion“, sagte der Österreicher vor dem Bundesligaspiel von Eintracht Frankfurt gegen den 1. FC Köln am Freitagabend (20.30 Uhr).

Beim krachenden 0:6 gegen RB Leipzig war Koch zur Halbzeit ausgewechselt und anschließend von Hütter mit deutlichen Worten in die Pflicht genommen worden.

Adi Hütter setzt weiter auf Robin Koch (l.) Adi Hütter setzt weiter auf Robin Koch (l.) © IMAGO/STEINSIEK.CH

„Am Ende des Tages geht es immer um Leistung. Die erwarte ich auch von einem Führungsspieler“, sagte Hütter nun. Koch wisse das, in dieser Woche hätten die beiden häufiger darüber gesprochen.

Hütter: Koch hat „es eingesehen“

Er hätte gegen RB „auch alle anderen austauschen können“, sagte Hütter, Koch habe „es eingesehen und nicht als schlimm empfunden. Er hat es sehr gut aufgefasst.“

Gegen Köln, das betonte Hütter immer wieder, erwarte er einen enormen Kampfeswillen von seiner Mannschaft. „Nach einer 0:6-Niederlage gibt es keine Argumente“, sagte er. Die Eintracht müsse „am Freitag einfach ein Gesicht zeigen, bei dem man sieht, dass wir bis zum Schluss kämpfen und ackern“.

Der FC, bei dem sein Team vor allem Starspieler Said El Mala „in den Griff bekommen“ müsse, habe durch den Derbysieg über Borussia Mönchengladbach (2:1) „Blut geleckt“. Hütters Forderung: „Von der ersten Minute an beißen, kratzen, zwicken – und dass wir uns so präsentieren, wie es alle einschließlich mir erwarten.“

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