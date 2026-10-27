Kane gewinnt Ballon d’Or: „Bayern eine Bühne für Weltklasse“

Der FC Bayern jubelt über den Ballon d'Or für Harry Kane.

Der Ballon-d’Or-Gewinn von Harry Kane hat auch in seinem Verein für großen Jubel gesorgt. „Das ist ein stolzer Tag für den FC Bayern“, sagte Präsident Herbert Hainer nach der Wahl am Montagabend in London. Der Engländer stehe „nun in einer Reihe mit Franz Beckenbauer, Gerd Müller und Karl-Heinz Rummenigge“. Sportvorstand Max Eberl jubelte: „Der FC Bayern ist eine Bühne für Weltklasse.“

Kane setzte sich bei der Gala in der britischen Hauptstadt gegen den WM-Rekordtorschützen Kylian Mbappé und Weltmeister Lamine Yamal durch. „Dieser Titel ist der Lohn für seine insgesamt beeindruckende Lebensleistung“, sagte Eberl: „Harry verdient jede Auszeichnung dieser Welt, und dass er heute hier in seiner Heimat den Ballon d’Or überreicht bekommen hat, ist ein wunderbares Signal für alle, dass es sich immer lohnt, niemals lockerzulassen.“

Seit dem Triumph von Rummenigge 1981 hatte kein Münchner Profi den Ballon d’Or gewonnen. 45 Jahre später ist ein Nachfolger gefunden. Zuvor hatten Beckenbauer (1972, 1976) und Gerd Müller (1970) den prestigeträchtigen Award erhalten. Der Engländer ist zudem der erste ausgezeichnete Bundesliga-Profi seit Matthias Sammer 1996.

„Harry Kane ist eine der größten Persönlichkeiten des Weltfußballs und ein Vorbild für alle, weit über das Spiel hinaus“, erklärte Bayerns Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dreesen. Kane soll am kommenden Samstag (18.30 Uhr/Sky) beim Topspiel gegen Borussia Dortmund im Stadion nochmals geehrt werden.

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Auch aus der Bundesliga (ehemals DFL) kamen lobende Worte. „Niemand hat den Ballon d’Or 2026 mehr verdient als Harry Kane. Es ist eine riesige Freude, ihn Woche für Woche in der Bundesliga spielen zu sehen“, sagten die Geschäftsführer Marc Lenz und Steffen Merkel in einem gemeinsamen Statement.