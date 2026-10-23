FC Bayern: Kahn spricht Klartext über Lennart Karl

Bayern-Youngster Lennart Karl kommt nach zwei Verletzungen und der verpassten WM in dieser Saison noch nicht in Schwung. Oliver Kahn merkt an, dass sich der 18-Jährige in einer sehr wichtigen Karrierephase befindet.

Lennart Karl hat noch nicht in die neue Saison gefunden: Der 18 Jahre alte Offensivspieler des FC Bayern konnte bislang nicht an die überflügelnde vergangene Spielzeit anschließen. Das liegt auch an zwei Verletzungen im Sommer. Wegen eines Muskelbündelrisses verpasste Karl die WM.

„Er ist in einer ganz normalen Situation für sein Alter: Du wirst nach oben geschossen und dann kommt die Konsolidierung“, erklärte Oliver Kahn bei Sky in der Sendung „Triple“ und führte weiter aus: „Das bedeutet, es ist die Zeit, in der er jetzt Profi wird und damit klarkommen muss, nicht mehr so hochgejubelt zu werden und dass die Leistungen durchschnittlich sind.“

Lennart Karl steht beim FC Bayern unter Vertrag Lennart Karl steht beim FC Bayern unter Vertrag © IMAGO/Beautiful Sports International

Kahn: Talent ist keine Garantie

Laut der Bayern-Legende muss sich Karl nun vor allem auf das Training konzentrieren, damit er seine Leistungen wieder steigern kann. Gleichzeitig meinte Kahn aber auch, dass dies „eine sehr große Kopffrage“ sei, sich nicht zu viele Gedanken über die aktuelle Situation zu machen.

„Solche Verletzungen stören einen auch immer innerlich. Man beschäftigt sich damit. Dabei gilt es, solche Dinge abzuschütteln, und dann wird es sich zeigen. Es gibt nie eine Garantie. Jemand ist ein Talent: Das ist erstmal großartig, aber vom Talent zum Profi ist der entscheidende Schritt“, skizzierte der 57-Jährige.

In die gleiche Kerbe schlug auch Roman Weidenfeller, der auf die beiden Verletzungen von Karl im Sommer verwies: „Er musste leider zu Hause bleiben und das macht natürlich auch etwas mit einem Spieler, wenn du eigentlich die Möglichkeit gehabt hättest, bei einer WM dabei zu sein und spielen zu dürfen. Da spielen viele Dinge eine Rolle, gerade für einen jungen Spieler, der aufstrebend ist.“