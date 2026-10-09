Jamal Musiala muss sich wieder einmal zurück kämpfen. Sein Trainer hat keinen Zweifel an den großen Comeback-Qualitäten seines Superstars.

Vincent Kompany ist felsenfest davon überzeugt, dass Jamal Musiala wieder an sein einstiges Topniveau heranreichen wird. Daran ändert auch der jüngste Rückschlag des Hoffnungsträgers nichts.

„Wenn man irgendwann die Kraft findet, um auf seinen Weg zurückzufinden, dann bleibt das auch in dir“, sagte der Trainer des FC Bayern über Musiala, der sich jüngst in der Länderspielperiode einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen hatte.

Vincent Kompany und Jamal Musiala Vincent Kompany und Jamal Musiala © IMAGO/kolbert-press

Musiala kenne sich mit Zwangspausen aus. „Ich finde, das ist eine Stärke von Jamal“, sagte Kompany über die Comeback-Qualitäten des 23-Jährigen, der im vergangenen Jahr unter anderem eine schwere Knöchelverletzung überstehen musste.

Kompany: Musiala wird es immer wieder schaffen

„Ich hoffe, dass er in den nächsten Jahren wieder glücklich Fußball spielen kann – ich glaube auch, dass das so auch so sein wird“, meinte Kompany, selbst während seiner Fußballerlaufbahn häufig Opfer von Verletzungen, weiter: „Wenn man einmal lernt, wie man zurückkommt, dann hat man das fürs Leben.“

Musiala habe gezeigt, „dass er weiß, wie man zurückkommt. Aber weil er das schon geschafft hat, wird er es immer wieder schaffen.“

Musiala hatte zuletzt das Training mit dem Ball wieder aufgenommen. Für die Partie gegen den FC Augsburg am Samstag dürfte er aber nicht zum Kader gehören.

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