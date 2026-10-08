Beim HSV fallen Patson Daka und Albert Grönbaek aus. Trainer Merlin Polzin muss neue Lösungen für das Offensivproblem finden.

Erst zwei Saisontore, dazu neue Verletzte aus der Länderspielpause: Merlin Polzin braucht für mehr Offensivpower des Hamburger SV neue Lösungen. Und der Trainer der Hanseaten ist überzeugt, seinem Team vor dem Bundesliga-Duell bei der TSG Hoffenheim am Samstag (15.30 Uhr) Erfolgswege aufzeigen zu können.

„Das ist auf jeden Fall unsere Aufgabe“, sagte Polzin, der vor der Länderspielpause einen 2:1-Erfolg gegen Köln mit seiner Mannschaft gefeiert hatte: „Die Jungs, die auf dem Platz stehen, werden wissen, was sie tun müssen, um erfolgreich zu sein.“ Nicht dazu gehören werden der Däne Albert Grönbaek und der Sambier Patson Daka, die mit Muskelblessuren vorerst ausfallen.

Umso mehr rückt Toptransfer Fábio Vieira in die Verantwortung. Der Portugiese, den der HSV für neun Millionen Euro fest vom FC Arsenal verpflichtete, wartet seit seiner Rückkehr an die Elbe noch auf einen Scorerpunkt für die „Rothosen“. Ob der Regisseur hinter einem Mittelstürmer agiert oder selbst als „falsche Neun“ eine Reihe nach vorn rückt, muss Polzin noch entscheiden.

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