HSV-Stürmer Daka fällt mit Muskelfaserriss aus
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Patson Daka kehrt verletzt von seiner Länderspielreise zurück und fehlt dem Hamburger SV vorerst.
Der Hamburger SV muss vorerst auf Angreifer Patson Daka verzichten. Untersuchungen nach der Rückkehr des 27-Jährigen von der sambischen Nationalmannschaft zeigten einen Muskelfaserriss im linken Oberschenkel. Daka wird mehrere Wochen fehlen.
HSV-Stürmer Daka verletzt sich bei Länderspieleinsatz
Daka war bei der 1:3-Niederlage Sambias am vergangenen Freitag gegen Algerien in der Afrika-Cup-Qualifikation ausgewechselt worden.
Der Neuzugang von Leicester City kam in dieser Bundesliga-Saison in allen fünf bisherigen HSV-Pflichtspielen zum Einsatz, wartet aber noch auf seinen ersten Treffer.
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