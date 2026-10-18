Hoffenheim „bis auf Weiteres“ ohne De Cat
Der Neuzugang hat sich bereits vor dem 2:1 in Mönchengladbach verletzt.
Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim muss vorerst auf seinen Neuzugang Nathan De Cat verzichten. Wie der Verein am Sonntag bekannt gab, zog sich der 18-Jährige im Training vor dem 2:1 (1:0)-Sieg im Krisengipfel bei Borussia Mönchengladbach eine Verletzung am linken Außenmeniskus zu. Der Belgier wird der TSG „bis auf Weiteres fehlen“.
De Cat war im Sommer für 17 Millionen Euro Ablöse plus Bonuszahlungen vom belgischen Rekordmeister RSC Anderlecht zur TSG gewechselt. Für Hoffenheim bestritt das Talent bislang fünf Pflichtspiele.
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