Augsburg Innenverteidiger Calvin Brackelmann muss in der Partie gegen Union Berlin frühzeitig ausgewechselt werden. Grund ist ein heftiger Zusammenprall.

Schreckmoment beim Bundesliga-Duell zwischen dem FC Augsburg und Union Berlin: Nach einem Zusammenprall mit dem Unioner Felix Uduokhai blieb Augsburgs Calvin Brackelmann auf dem Rasen liegen. Nach einer kurzen medizinischen Unterbrechung war für den 27-Jährigen Schluss.

Brackelmanns Versuch, einen hohen Ball der noch jungen Partie mit dem Kopf in Richtung Unioner Strafraum mitzunehmen, endete mit einem Zusammenprall (10.). Die Augen auf den Ball gerichtet, prallte er an Uduokhai ab.

Der Augsburger sank benommen zu Boden. Seine Mitspieler forderten eine direkte Unterbrechung der Partie. Nach einer kurzen Behandlungspause wurde der 27-Jährige vom Platz begleitet (12.). Für ihn kam der Niederländer Jeffrey Gouweleeuw in die Partie.

Nach Angaben von DAZN wurde Brackelmann anschließend ins Krankenhaus gebracht.

Gebrauchter Tag für Unions Uduokhai

Der am Zusammenprall beteiligte Unioner Uduokhai erwies sich als Pechvogel der ersten Hälfte. Für ihn war die Partie ebenfalls kurze Zeit später beendet.

Nachdem er einen Ball an Michael Gregoritsch verloren hatte, zog der 29-Jährige als letzter Mann kurz vor dem eigenen Sechszehner das Foul. Der FCA-Stürmer kam folglich zu Fall. Schiedsrichter Robin Braun zückte kurz darauf die Rote Karte (19.).

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