Manuel Neuer stellt sich klar vor die Torwart-Ikone. Der Bayern-Präsident glaubt fest an einen problemlosen Übergang zu Jonas Urbig.

Präsident Herbert Hainer von Bayern München hat Torwart-Ikone Manuel Neuer nach dessen historischem Patzer den Rücken gestärkt. „Das war natürlich unglücklich. Aber Manuel Neuer war und ist einer der besten Torhüter der Welt. So ein Fehler kann immer passieren“, sagte Hainer bei Bild-TV.

Dies habe auch „nichts mit dem Alter zu tun“, ergänzte der Bayern-Boss. Der 40-jährige Neuer sei vielmehr „fit wie ein Turnschuh. Er muss das abhaken, das macht er auch. Wir sind froh, dass wir ihn haben.“

Bayern-Präsident Hainer schwärmt von Urbig

Neuer wird wohl am Saisonende seine beeindruckende Karriere beenden. Als designierter Nachfolger gilt Jonas Urbig.

„Wir haben einen der talentiertesten Nachwuchstorhüter. Der bekommt jetzt Spiele, der harmoniert unglaublich gut mit Manuel Neuer. Besser kann man sich eine Nachfolge für so einen Weltklassetorhüter gar nicht vorstellen“, sagte Hainer.

Dass es im weiteren Saisonverlauf beim „Jobsharing“ Probleme geben könnte, glaubt Hainer nicht: „Es gibt ganz klare Absprachen mit den beiden Torhütern. Gehen Sie mal davon aus, dass wir beides gut managen werden – sowohl Manuel Neuers Saison wie auch den Übergang.“

Er sei überzeugt davon, ergänzte Hainer, „dass Jonas Urbig in der Nationalmannschaft und beim FC Bayern die Nummer eins wird. Das ist eine klasse Leistung, den alle unsere Verantwortlichen bei diesem Übergang gemacht haben.“

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