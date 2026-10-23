"Müssen alles dafür tun, um in dieser Liga zu bleiben"

Borussia Mönchengladbach holt die ersten Punkte in der Liga und schockt den ambitionierten VfB. Die Fohlen entgehen einem Negativrekord.

Borussia Mönchengladbach hat einen historischen Bundesliga-Fehlstart abgewendet. Die arg gebeutelte Mannschaft von Trainer Alexander Blessin siegte überraschend, aber verdient beim VfB Stuttgart mit 3:2 (1:1) und holte nach sechs Niederlagen seit Saisonstart die ersten Punkte.

Torjäger Ermedin Demirovic brachte den VfB nach einem groben Patzer von Gladbachs Torwart Moritz Nicolas früh in Führung (5.). Joe Scally glich mit der Hacke sehenswert aus (38.). Shuto Machino (51.) und der starke Wael Mohya (66.) sorgten nach der Pause für großen Jubel bei der Borussia. Demirovics zweiter Treffer (83.) war zu wenig für Stuttgart.

Wael Mohya jubelt nach dem Sieg gegen den VfB Stuttgart Wael Mohya jubelt nach dem Sieg gegen den VfB Stuttgart © IMAGO/Michael Weber

Für Gladbach und Blessin, Nachfolger von Eugen Polanski, war es ein Befreiungsschlag und ein erster Hoffnungsschimmer in einer bisher völlig verkorksten Saison. „Da fällt einiges ab. Ich glaube, die Jungs haben sich heute maximal belohnt. Das ist einfach mal für alle Fans, für den ganzen Klub einfach mal durchatmen, weil die letzten Wochen tatsächlich schon hart waren. Heute dürfen wir es mal genießen und einfach das Gefühl eines Sieges mit nach Hause nehmen. Das ist unheimlich wichtig“, freute sich Sportchef Rouven Schröder bei Sky.

„Wichtig war es jetzt, dass wir angefangen haben und dass jeder sieht, dass die Mannschaft lebt und dass wir noch einiges reißen wollen. Aber es kann jetzt auch nicht sein, dass wir jetzt irgendwo uns ausruhen, sondern so muss es weitergehen“, erklärte Blessin am Sky-Mikrofon.

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Die in der Champions League überzeugenden Stuttgarter mussten dagegen den nächsten herben Rückschlag hinnehmen. Mit nunmehr fünf Ligapleiten hinken die ambitionierten Schwaben den Ansprüchen meilenweit hinterher. Gladbach ist nun am kommenden Samstag (31.10.) gegen Neuling SC Paderborn gefordert. Der VfB steht in Leverkusen unter Druck.

Gladbach entgeht Bundesliga-Negativrekord

Sieben Niederlagen zu Saisonbeginn hatte es in 63 Jahren Bundesliga noch nie gegeben. Auch Fortuna Düsseldorf (1991/92), Mainz 05 (2020/21) und der VfL Bochum (2022/23) hatten jeweils im siebten Spiel gepunktet.

VfB-Trainer Sebastian Hoeneß nahm nach dem 1:1 gegen Atlético Madrid sechs Wechsel vor. Blessin hatte angesichts von zehn Verletzten – kurzfristig fehlten auch Isac Lidberg und Abwehrchef Kevin Diks – kaum noch Alternativen. Doch egal: „Wir müssen durch das Tal der Qualen“, forderte Blessin. „Das ist schon prekär, aber wir wollen keine Ausreden suchen“, ergänzte Sportchef Rouven Schröder.

Doch kaum hatte Schröder auf der Tribüne Platz genommen, lag sein Team schon wieder in Rückstand. Demirovic fasste sich aus der Entfernung ein Herz, Nicolas faustete den Ball ins eigene Netz. Es war bereits der 21. Gegentreffer der Saison für die Borussia.

Der überlegene VfB versäumte es in der Folge nachzulegen. Dies sollte sich rächen. Gladbach wurde mutiger, Scally nutzte gleich die zweite Chance der Borussia. Der VfB wackelte nun gehörig und hatte bei einem Schuss von Mohya an die Latte viel Glück.

Der 17-Jährige bereitete dann aber die Führung durch Machino stark vor, als er sich resolut durchsetzte. Hoeneß reagierte und brachte Bilal El Khannouss, Deniz Undav und Jamie Leweling. Doch Gladbach blieb standhaft und erhöhte durch Toptalent Mohya nach Vorarbeit von Scally sogar. Nach dem zweiten Tor von Demirovic wurde es nochmal spannend.

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Mit Sport-Informations-Dienst (SID)