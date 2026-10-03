Gladbach patzt bei Blessin-Rückkehr – Sorge um Honorat

Beim FC St. Pauli verpasst es das Bundesliga-Schlusslicht, etwas Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben zu sammeln.

Alexander Blessin hat bei der Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte einen ersten Dämpfer mit Borussia Mönchengladbach kassiert. Im Test bei Blessins Ex-Verein FC St. Pauli kam das Bundesliga-Schlusslicht nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus und verpasste es, etwas Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben zu sammeln. Kapitän Tim Kleindienst (16.) sorgte am Millerntor für die Führung, doch Ricky-Jade Jones (75.) erzielte den verdienten Ausgleich für den Zweitligisten.

Für Blessin, Nachfolger von Eugen Polanski, steht nun die Premiere in der Liga bevor. Mit den noch punktlosen Gladbachern geht es am 11. Oktober (15.30 Uhr/DAZN) zum rheinischen Derby beim 1. FC Köln. Fehlen wird dabei aber wohl Franck Honorat. Der Flügelspieler zog sich im Training eine Muskelverletzung zu, nach Informationen der Rheinischen Post wird er deswegen auch nicht beim Erzrivalen auflaufen können.