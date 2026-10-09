Der Mainzer Trainer empfindet auch den Zeitpunkt als ungünstig. Zwei Stammspieler kehren ins Training zurück.

Trainer Urs Fischer von Fußball-Bundesligist Mainz 05 hat sich der Kritik an der langen Länderspielpause angeschlossen. „Ich muss schon ehrlich sagen, zweieinhalb Wochen sind einfach zu viel“, erklärte der Schweizer auf der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen Bayer Leverkusen am Samstag (15.30 Uhr).

„Vielleicht braucht es auch ein zweites Mal, dann hat man mehr Erfahrung“, meinte der Coach: „Ich fand, es war schon sehr lange.“ Vor allem den Zeitpunkt empfindet Fischer als ungünstig. „Du spielst ein Pokalspiel und vier Spiele in der Meisterschaft und dann gibt es eine dreiwöchige Pause. Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist“, sagte der 60-Jährige. Zuvor hatte sich bereits Dortmunds Trainer Niko Kovac ähnlich geäußert.

Mit sieben Punkten liegen die Mainzer unmittelbar hinter dem kommenden Gegner auf dem sechsten Platz. Die Frage, wie die 05er zurück in den Liga-Alltag finden, kann auch Fischer „nicht beantworten. Es ist das erste Mal, dass wir eine so lange Pause hatten“, sagte der Trainer.

Gegen die Werkself muss Fischer weiter auf Stammtorhüter Robin Zentner verzichten, auch Silas, Dominik Kohr und Otto Ruoppi stehen nicht zur Verfügung. Paul Nebel und Kapitän Silvan Widmer kehrten nach ihren Verletzungen ins Training zurück, sind aber wohl noch keine Optionen für die Partie gegen den Tabellennachbarn.