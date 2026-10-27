Harry Kane sendet im Moment des großen Triumphs eine vielsagende Botschaft. Hat der Ballon-d'Or-Gewinner Kylian Mbappé und Co. angesprochen?

Harry Kane hat seinen Gewinn des Ballon d’Or mit einem viel beachteten Satz kommentiert. Im Moment des großen Triumphs sendete er eine kurze Botschaft, die auch als Fingerzeig an seine unterlegenen Konkurrenten verstanden werden könnte.

„Arbeite hart im Stillen. Lass den Erfolg für dich sprechen“, schrieb er in einem Statement bei X. In den vergangenen Wochen hatte sich der englische Superstar des FC Bayern stets recht demütig gegeben, während Real Madrids Kylian Mbappé (wurde Zweiter) und Lamine Yamal vom FC Barcelona (belegte Platz drei) offensiv für sich geworben hatten.

Work hard in silence. Let success be your noise. 🏆 — Harry Kane (@HKane) October 26, 2026

Kanes Beitrag sammelte innerhalb von neun Stunden rund 900.000 Likes ein und wurde über 15.000 Mal kommentiert.

Kane siegt – Mbappé und Yamal schweigen

Bei Sky Sports ordnete er die Aussage am Tag nach der Gala ein: „Es ist ein Zitat, das ich mir Zeit meiner Karriere zu Herzen nehme. Es fasst meine Geschichte zusammen, denke ich. Ich mache die Arbeit hinter den Kulissen gerne. Manchmal ist die beste Zeit, sich zu verbessern, wenn niemand zuschaut. Es gibt keine besseren Weg, das zu beweisen, als den Gewinn dieses Awards.

Auch der FC Bayern selbst bewertete den Sieg seines Stürmers vielsagend. „Der Fußball hat gesprochen“, hieß es in einem Post.

DEINE MEINUNG

Kane setzte sich letztlich mit wenigen Punkten Vorsprung vor Mbappé durch, die Wahl fiel so knapp aus wie lange nicht.

Yamal und Mbappé, die sich beide als würdige Sieger gesehen hatten, äußerten sich rund um die Preisverleihung nicht zum Sieg des Engländers.

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