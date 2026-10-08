FC Bayern: Musiala arbeitet am Comeback

Der Nationalspieler macht zwei Wochen nach seinem Muskelfaserriss Fortschritte.

Fußball-Nationalspieler Jamal Musiala macht auf dem Weg zu seinem Comeback offensichtlich Fortschritte: Am Donnerstag absolvierte der 23-Jährige vor dem Beginn des Mannschaftstrainings beim FC Bayern eine Laufeinheit mit Fitnesscoach Simon Martinello, auch Richtungswechsel und Ballarbeit gehörten zum Programm.

Musiala hatte sich unmittelbar vor dem Anpfiff des ersten Spiels unter Bundestrainer Jürgen Klopp verletzt. Beim Aufwärmen für die Nations-League-Partie in den Niederlanden am 24. September (1:1) erlitt er einen Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel.