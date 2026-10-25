Der FC Bayern fährt einen wichtigen Sieg beim SC Freiburg ein. Vincent Kompany kann nicht mit dabei sein, meldet sich aber im Anschluss bei seinem Trainerteam.

Vincent Kompany hat sich nach dem 3:1-Sieg des FC Bayern beim SC Freiburg bei seinem Stellvertreter Aaron Danks gemeldet.

„Kaum hatte ich mein Handy entsperrt, sah ich eine WhatsApp-Nachricht von Vince, in der stand: ‚Gut gemacht!‘, und dass er sich freut“, offenbarte Danks bei DAZN.

Aaron Danks (l.) gemeinsam mit Vincent Kompany (r.) Aaron Danks (l.) gemeinsam mit Vincent Kompany (r.) © IMAGO/Nordphoto

FC Bayern: Danks sendet Nachricht an Kompany

„Ich antwortete: ‚Super, jetzt ruh dich aus!‘ und schickte ihm ein Kuss-Emoji. Hoffentlich erholt er sich auch“, ergänzte Danks, der eigentlich als Co-Trainer fungiert.

In den nächsten Wochen wird Danks allerdings wohl noch einige weitere Male für Kompany einspringen müssen.

Kompany war am Freitag nach einem Zusammenbruch beim Training der Münchner Zweitvertretung in ein Krankenhaus gebracht worden. Er fällt aller Voraussicht nach mehrere Wochen aus.

Max Eberl gibt Update zu Gesundheitszustand

„Er ist stabil. Er hat keine Kopfschmerzen mehr. Er wird jetzt dahingehend untersucht“, erklärte Sportvorstand Max Eberl nach dem Abpfiff. Eine finale Diagnose gebe es noch nicht: „Wir lassen ihn einfach in Ruhe. Er soll ganz entspannt – entspannt in Anführungsstrichen – diese Diagnose jetzt abwarten und dann wissen, was zu tun ist.“

Eberl betonte zudem, dass es von Seiten des Vereins keinerlei Druck gebe bei der Genesung. „Alle Zeit. Wirklich, er bekommt alle Zeit“, machte er klar. „Und wenn er gesund ist, wird er wahrscheinlich nochmal eine Woche länger bekommen. Ich hoffe, er nimmt sie dann auch an, um wirklich ganz gesund zu sein.“

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