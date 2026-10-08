Vor zwei Wochen verletzte sich Offensivspieler Jamal Musiala am rechten Oberschenkel. Nun gibt der FC Bayern München ein positives Update.

Jamal Musiala nähert sich in großen Schritten seinem Comeback. Wie der FC Bayern München mitteilte, stand der Offensivspieler am Donnerstag vor dem Mannschaftstraining für Laufeinheiten und Koordinationsübungen mit Fitnesstrainer Simon Martinello auf dem Rasen.

„Jamal Musiala macht auf dem Weg zu seinem Comeback weiter Fortschritte. Lauftraining, Richtungswechsel und erste Übungen mit dem Ball – Schritt für Schritt zurück“, schrieb der Rekordmeister.

Der FC Bayern München kann positive Nachrichten bei Jamal Musiala verkünden Der FC Bayern München kann positive Nachrichten bei Jamal Musiala verkünden © IMAGO/Eibner

Vor der Nations-League-Partie gegen die Niederlande hatte sich der 23-Jährige einen Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel zugezogen. Er verpasste alle vier Spiele für Deutschland.

Musiala erneut ausgebremst

Musialas Verletzungshistorie ist für sein junges Alter bemerkenswert lang. Erst letztes Jahr erlitt er eine Sprunggelenkluxation und einen Wadenbeinbruch, was ihn für die gesamte Hinrunde ausbremste.

Recht erfolgreicher lief die bisherige Bundesliga-Saison an, obwohl im Vorfeld ein neurologisches Problem öffentlich wurde: Musiala stand bisher viermal auf dem Platz, lieferte dabei zwei Treffer sowie eine Vorlage. Wann der 23-Jährige wieder ins Mannschaftstraining der Bayern einsteigen kann, ist noch unklar.

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