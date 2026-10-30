"Man hat das Gefühl, dass Tah ein bisschen hinten dran ist"

Jonathan Tah leistet sich ungewohnte Fehler und gerät im Bayern-Abwehrzentrum zunehmend unter Druck. Ex-Kapitän Thomas Helmer sieht seine Stellung geschwächt.

Ein souveräner Pokalsieg – doch für Jonathan Tah war das 6:1 gegen den 1. FC Magdeburg kein rundum gelungener Abend. Beim zwischenzeitlichen Ausgleich ließ sich der Innenverteidiger von Mateusz Zukowski ausspielen. Dessen abgefälschter Schuss landete im Tor.

Es war nicht die erste Unsicherheit des Nationalspielers in dieser Saison. „Grundsätzlich ist schon zu beobachten, dass Jonathan Tah zum ersten Mal seit er beim FC Bayern ist, ein kleines Tief durchlebt“, sagt SPORT1-Chefreporter Stefan Kumberger in der neuen Ausgabe des Podcasts „Die Bayern-Woche“.

Könnte Innenverteidiger Jonathan Tah bei den Bayern ins Abseits geraten? Könnte Innenverteidiger Jonathan Tah bei den Bayern ins Abseits geraten? © IMAGO/HMB-Media

Die Hierarchie in Bayerns Abwehr scheint sich tatsächlich zu verändern. In den wichtigen Spielen gegen Leipzig und Arsenal erhielt Minjae Kim neben Dayot Upamecano den Vorzug. Gerät Tah jetzt sogar ins Abseits und ist nicht mehr der Boss?

Kim könnte Tah den Platz streitig machen

„Ich glaube, dass er diesen Status ein wenig verloren hat“, sagt Ex-Bayern-Kapitän Thomas Helmer in der SPORT1-Sendung „45 – Die Fußball-Halbzeit“. Kim habe „ganz schön aufgeholt“, Tah müsse sich nun „sicherlich strecken“. Allerdings betont Helmer auch, dass er sich kaum an einen wirklich schwerwiegenden Fehler des Nationalspielers erinnern könne.

Kumberger sieht die Entwicklung ebenfalls, warnt aber vor vorschnellen Urteilen. Er verweist auf die Belastungen durch Klub-WM und WM sowie die rassistischen Anfeindungen nach Tahs verschossenem Elfmeter gegen Paraguay. Seine Einschätzung zur Rangordnung fällt deshalb anders aus.

DEINE MEINUNG

„Für mich ist Jonathan Tah immer noch die Nummer 1 unter den Innenverteidigern beim FC Bayern und immer noch der Chef“, stellt Kumberger klar. Die kleinen und mittleren Fehler des Nationalspielers fielen auch deswegen so deutlich auf, weil Tah in den letzten Monaten ansonsten immer für Zuverlässigkeit gestanden habe.

Die ganze Diskussion sowie alles zu den anderen aktuellen Brennpunkt-Themen rund um den Rekordmeister hören Sie in der neuen Ausgabe des SPORT1-Podcasts „Die Bayern-Woche“ mit Moderatorin Madeleine Etti und Chefreporter Stefan Kumberger.

Übrigens: Sie können mit unserem „Bawofon“ aktiv an der Bayern-Woche teilnehmen! Schicken Sie uns per WhatsApp Ihre Sprachnachricht mit Fragen, Meinungen, Lob, Kritik und Anregungen an 0151 – 21 63 72 41. Die interessantesten Beiträge werden dann Teil der Sendung. Alle Infos dazu im Podcast.

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