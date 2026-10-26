Der FC Bayern muss nun auch auf der Führungsebene einen Ausfall verkraften. Max Eberl muss wegen einer Erkrankung das Bett hüten und verpasst ein mit Spannung erwartetes Event.

Beim FC Bayern reißen die schlechten Nachrichten nicht ab. Wie der Rekordmeister mitteilte, hat sich Sportvorstand Max Eberl eine Erkältung eingefangen und „muss das Bett hüten“. Der 53-Jährige werde daher die Vergabe des Ballon d’Or verpassen.

Der prestigeträchtige Preis für den besten Fußballer der Welt wird am Montagabend in London vergeben, bei den Männern sind unter anderem die Bayern-Spieler Harry Kane und Michael Olise nominiert.

Max Eberl fällt wegen einer Erkrankung aus Max Eberl fällt wegen einer Erkrankung aus © IMAGO/Jan Huebner

Wie lange Eberl pausieren muss, teilten die Münchner nicht mit. Am Sonntagabend war der Bayern-Boss mit dem Team noch in Freiburg, wo eine personell dezimierte Mannschaft einen 3:1-Sieg holte.

Bayern muss viele prominente Ausfälle beklagen

Dabei fehlten nicht nur Stars wie Manuel Neuer, Joshua Kimmich und Luis Diaz – nach einem Zusammenbruch musste der aktuelle Bundesliga-Champion auch auf Cheftrainer Vincent Kompany verzichten.

Eberl hatte angekündigt, dass der Belgier, der sich Berichten zufolge weiterhin im Krankenhaus befinden soll, bei der Genesung so viel Zeit wie nötig erhalten werde. Nun schont sich der Sportvorstand auch selbst.