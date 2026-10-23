Alphonso Davies glänzt gegen Arsenal mit einem Tor und einer herausragenden Leistung. Dabei stand der Kanadier vor wenigen Monaten noch massiv unter Druck.

Ein Tor, die SPORT1-Note 1,5 und ein überzeugender Auftritt auf ungewohnter Position: Alphonso Davies gehörte beim 2:2 des FC Bayern gegen den FC Arsenal zu den besten Münchnern. Als Ersatz für Luis Díaz auf der linken Offensivseite bereitete der Kanadier der englischen Defensive immer wieder Probleme und erzielte nach einem Traumpass von Harry Kane den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich.

Es war ein weiterer Beleg für den Aufwärtstrend eines Stars, dessen Zukunft beim deutschen Rekordmeister noch vor wenigen Monaten alles andere als unumstritten war. Zur Erinnerung: Vor wenigen Monaten blickten Teile der Klubführung kritisch auf Davies. Trotz seines langfristigen Vertrags galt er nicht mehr als unverkäuflich.

Alphonso Davies überzeugt derzeit beim FC Bayern Alphonso Davies überzeugt derzeit beim FC Bayern © IMAGO/DeFodi Images

Davies wieder nah an seiner Bestform

Vor allem das Missverhältnis zwischen fürstlichem Gehalt und überschaubarer sportlicher Leistung sorgte bei einigen Verantwortlichen für Zweifel. Hinzu kamen zahlreiche Verletzungen und die zwischenmenschlichen Nachwirkungen der zähen Vertragsverhandlungen.

Inzwischen scheint der 25-Jährige wieder deutlich näher an seiner Bestform zu sein. SPORT1-Chefreporter Stefan Kumberger hat eine Erklärung für diese Entwicklung: „Ich führe seine Leistungen darauf zurück, dass er den Druck aus dem Verein gespürt hat“, sagt er in der neuen Folge des Podcasts „Die Bayern-Woche“.

Brown wurde als Konkurrent verpflichtet

Tatsächlich hatten die Münchner im Sommer eine bemerkenswerte Personalentscheidung getroffen. Für rund 50 Millionen Euro verpflichteten sie Nathaniel Brown von Eintracht Frankfurt – ausgerechnet einen Spieler, der auf Davies‘ angestammter Linksverteidigerposition zu Hause ist. Ganz bewusst sollte ein neuer Konkurrenzkampf ausgelöst werden. Hinter den Kulissen hofften die Verantwortlichen, Davies damit wieder zu konstant besseren Leistungen anzutreiben.

Eine Strategie, die Kumberger ausdrücklich begrüßt: „Dass Nathaniel Brown als direkter Konkurrent geholt wurde, war eine gute Entscheidung der Bayern. Da lief vieles richtig.“

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Neue Möglichkeiten für Bayern-Trainer Kompany

Geholfen haben dürfte Davies zudem die jüngste Länderspielpause. In Absprache mit dem kanadischen Verband verzichtete der Kapitän auf die Reise zu seinem Nationalteam und holte stattdessen seine Flitterwochen nach. Nach seinen zahlreichen Verletzungen sollte er außerdem weiter an seiner körperlichen Verfassung arbeiten.

Dass Davies nun auch offensiv wieder Akzente setzt, eröffnet Trainer Vincent Kompany zusätzliche Möglichkeiten. Bereits im August hatte Sportvorstand Max Eberl angedeutet, dass der Kanadier künftig auch als Alternative zu Díaz infrage kommen könnte. Gegen Arsenal ging dieser Plan auf.

Der Anspruch an den Kanadier bleibt allerdings hoch. Er bezieht ein Gehalt, das mit entsprechenden sportlichen Erwartungen verbunden ist. Entscheidend wird deshalb sein, ob er seine jüngsten Leistungen dauerhaft bestätigen kann.

Für Kumberger steht dennoch schon jetzt fest, dass die Münchner Verantwortlichen mit ihrem Vorgehen einiges erreicht haben: „Die Bayern haben die richtigen Stellschrauben gedreht und Alphonso Davies hat es offenkundig kapiert und spielt besser.“

„Die Bayern-Woche“ mit Madeleine Etti und Stefan Kumberger

Die ganze Diskussion sowie alles zu den anderen aktuellen Brennpunkt-Themen rund um den Rekordmeister hören Sie in der neuen Ausgabe des SPORT1-Podcasts „Die Bayern-Woche“ mit Moderatorin Madeleine Etti und Chefreporter Stefan Kumberger.

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