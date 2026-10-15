„Fantastische Einzelspieler“: Polzin schwärmt vom VfB

Der Trainer des Hamburger SV hat vor dem kniffligen Heimspiel gegen den Europacup-Teilnehmer ein paar Personalfragen zu beantworten.

Trotz zuletzt zwei Siegen in Folge und dem schwachen Bundesliga-Saisonstart des Gegners geht Merlin Polzin demütig in das Heimspiel gegen den VfB Stuttgart. „Sie sind ein absolutes Top-Top-Top-Team der Bundesliga und ein verdienter Champions-League-Teilnehmer“, warnte der Trainer des Hamburger SV vor der Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

Der VfB sei „gespickt mit fantastischen Einzelspielern, aber auch mit einer klaren Idee“, die Trainer Sebastian Hoeneß über die letzten Jahre habe entwickeln können, sagte Polzin. Auf sein Team, das sich zuletzt nach einem Horrorstart aus der Krise gekämpft hatte, warte die nächste „Riesenherausforderung“. Der Trainer glaubt an ein „sehr heißes Duell, sehr umkämpftes Duell“, in dem er aber möglicherweise auf den angeschlagenen Albert Sambi Lokonga verzichten muss.

Definitiv ersetzen muss Polzin den schwer verletzten Führungsspieler Nicolai Remberg, der sich beim 3:2-Erfolg gegen die TSG Hoffenheim einen Kreuzbandriss zugezogen hatte. „Wir können Rambo nicht 1:1 ersetzen, weil er ein fantastischer Spieler ist mit einer Art und Weise, die einzigartig für unser Spiel ist“, sagte Polzin über seinen Kapitän, der kurz nach der Hiobsbotschaft schon wieder gut gelaunt auf dem Trainingsplatz zu sehen war. „Meine Aufgabe als Trainer ist es aber, auch Bock darauf zu haben, es anders zu lösen“, so der Coach.