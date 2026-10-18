Ralf Fährmann reagiert erneut auf Kritik von Kevin Großkreutz. Der Ex-Schalker wartet weiterhin auf eine Einladung in den Podcast des Weltmeisters von 2014.

In seiner Biografie „Schalke und ich – eine Liebesgeschichte“ verrät Ex-Torhüter Ralf Fährmann pikante Details seiner aktiven Profizeit und plaudert brisante Interna aus – bei Kevin Großkreutz kam das nicht gut an.

„Das macht man nicht. Was in der Kabine passiert, bleibt auch in der Kabine“, sagte der ehemalige BVB-Spieler und Weltmeister von 2014 in seinem Podcast „Viertelstunde Fußball“, den er gemeinsam mit TV-Kommentator Corni Küpper führt. Unter einem Beitrag auf Instagram schrieb Großkreutz zudem: „Was Trainer oder Mitspieler erzählen, dat plappert man nicht in die Öffentlichkeit weiter (außer es wurde vorher abgestimmt). Hat was mit Ehre zu tun.“

Kevin Großkreutz hat Ralf Fährmann für sein Buch kritisiert Kevin Großkreutz hat Ralf Fährmann für sein Buch kritisiert © IMAGO/Jan Huebner

Fährmann wartet auf offizielle Einladung

Trotz aller Rivalität und Kritik unterbreitete der BVB-Meisterheld Fährmann das Angebot, sein Buch im Podcast vorzustellen. Einen offiziellen Termin gibt es aber noch nicht, wie der Ex-Schalker im SPORT1 Doppelpass verriet.

„Ich habe gesagt, dass ich gerne vorbeikommen würde, um alles zu erklären und über das Buch zu sprechen. Sie haben gesagt, dass sie sich melden werden. Bis jetzt kam noch nichts. Ich glaube, es wird irgendwann rund um das Derby werden. Das würde ja passen“, befand Fährmann. Der BVB und Schalke messen sich am 5. Dezember erstmals seit März 2023 im direkten Duell.

Über seine Biografie sagte Fährmann: „Es ist wirklich ein sehr tiefes Buch, mit sehr viel Emotion, aber auch mit sehr viel Humor und Selbstironie. Man darf sich selbst auch nicht zu ernst nehmen und zu griesgrämig durch die Welt gehen.“

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