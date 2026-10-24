Fábio Vieira muss gegen Paderborn früh raus. Hat der HSV nach seinem Kapitän Remberg nun auch seinen Topstar für längere Zeit verloren?

Fábio Vieira hat sich im Bundesliga-Spiel des Hamburger SV beim SC Paderborn früh verletzt. Der 26 Jahre alte Spielmacher griff sich nach einer Schussaktion an den Oberschenkel, setzte sich anschließend auf den Rasen und hielt sich die Hände vor das Gesicht.

Kurz darauf war für den Portugiesen Schluss. Für ihn kam Otto Stange in die Partie (13.).

Fabio Vieira musste beim HSV früh raus Fabio Vieira musste beim HSV früh raus © IMAGO/STEINSIEK.CH

Besonders bitter für den HSV: Vieira war erst im Sommer nach langen Verhandlungen von Arsenal fest nach Hamburg gewechselt. Die Hanseaten hatten über Wochen um den Transfer des technisch starken Offensivspielers gepokert, ehe der Deal schließlich am Deadline Day über die Bühne ging.

HSV: Vieira bekommt Eisbeutel

Entsprechend hoch waren die Erwartungen an den Neuzugang, der in der vergangenen Saison als Leihspieler überzeugt hatte.

Vieira wurde vom HSV-Team direkt versorgt und nahm auf der Bank Platz. Dort bekam er einen großen Eisbeutel um das betroffene Bein gewickelt.

Den Hamburgern droht im Mittelfeld nun ein Engpass. Der Verein muss bereits auf Kapitän Nicolai Remberg verzichten. Er hat sich das Kreuzband gerissen und fällt für die gesamte Spielzeit aus.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.