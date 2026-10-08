Nach der Länderspiel-Pause beklagen die Saarländer einen Verletzten. Dennoch soll der positive Saisonstart fortgesetzt werden.

Fußball-Bundesligist SV Elversberg muss im Auswärtsspiel bei Union Berlin wohl auf Junioren-Nationalspieler Francis Onyeka verzichten. Der 19-Jährige war bereits vorzeitig vom Lehrgang der deutschen U21 zurück ins Saarland gereist und muss nun auch im Verein wegen einer Bänderverletzung am Fuß erstmal kürzertreten. „Das ist nicht so optimal“, sagte Trainer Vincent Wagner: „Wir gucken, wie er es verträgt, und schauen, dass er nächste oder übernächste Woche wieder eine Option ist.“

Auch wenn die SVE mit sieben Punkten derzeit sechs Zähler mehr als der kommende Gegner auf dem Konto hat, sieht Wagner die Köpenicker am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in der Favoritenrolle. „Wir sind am vierten Spieltag. Es ist schön, dass wir ein paar Punkte vor ihnen liegen“, sagte der mit neuer Kurzhaar-Frisur aus der Länderspiel-Pause kommende Trainer: „Es wird noch eine Weile dauern, bis wir in der Fußball-Bundesliga als Favorit in ein Spiel gehen. Aber wir arbeiten dran.“