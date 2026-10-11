Alexander Blessin ärgert sich nach seinem verlorenen Debüt als Gladbach-Trainer über eine folgenschwere Schiedsrichterentscheidung. War das Tor von Said El Mala irregulär?

Trainer Alexander Blessin hat sich nach der Auftakt-Niederlage mit Borussia Mönchengladbach im Rheinderby gegen den 1. FC Köln über einen ausgebliebenen Pfiff des Schiedsrichters beschwert. Konkret geht es um eine Szene vor dem 2:1-Siegtreffer für die Geißböcke.

El Mala hatte den Ball auf dem linken Flügel erhalten und war dann auf Höhe des Sechzehners nach innen gezogen. Sein Gegenspieler Daiki Hashioka konnte ihm nicht folgen, weil er mit dem herbeigeeilten Kölner Tom Krauß kollidierte. El Mala jagte den Ball ungestört ins lange Eck.

Alexander Blessin ärgert sich über den Schiedsrichter beim Rheinderby Alexander Blessin ärgert sich über den Schiedsrichter beim Rheinderby © IMAGO / as-sportfoto

„Ich war jetzt drei Monate raus, vielleicht gab es da eine neue Regeländerung, keine Ahnung. Er läuft aktiv in ihn rein und dann kennen wir die Stärke von El Mala. Krauß kommt aus der Tiefe und geht aktiv in ihn rein“, schimpfte Blessin bei DAZN.

Blessin sieht ein klares Foul – VAR greift nicht ein

Der erboste Gladbach-Trainer, der sich schon während der Szene am Seitenrand beschwert hatte, sagte weiter: „Letzten Endes geht es mir wirklich auf den Sack, weil es ein klares Foul ist. Da brauchen wir nicht drüber reden.“

Während der Übertragung sprach auch TV-Experte Tobias Schweinsteiger über ein mögliches Vergehen von Krauß: „Das könnte man als Foul sehen. Das könnte passieren, dass das Tor aberkannt wird.“ Hashioka habe seiner Meinung nach aber keine Chance mehr gehabt, in den Zweikampf zu kommen.

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„Die Frage ist nur: Darfst du abseits des Balls einen über den Haufen laufen?“, gab Schweinsteiger zu bedanken: „Aber klar, Tom Kraußes erste Intention ist nicht, in den Mann reinzulaufen, durch die Drehung von Hashioka kommt dann dieser Zweikampf zustande.“

Der VAR überprüfte die Szene, schickte Schiedsrichter Florian Badstübner aber nicht an den Monitor. Der Treffer zählte und machte letztlich den Unterschied.

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