Eintracht Frankfurt stellt Markus Krösche frei

Eintracht Frankfurt und Markus Krösche gehen getrennte Wege. Die Zusammenarbeit endet abrupt. Der Bundesligist gibt eine offizielle Erklärung ab.

Eintracht Frankfurt hat Sportdirektor Markus Krösche freigestellt. Das gab der Verein am Sonntag offiziell bekannt.

„Der Aufsichtsrat der Eintracht Frankfurt Fußball AG hat dem Wunsch von Sportvorstand Markus Krösche nach einer sofortigen Freistellung entsprochen“, heißt es in der offiziellen Mitteilung.

Markus Krösche wurde freigestellt Markus Krösche wurde freigestellt © IMAGO/HMB-Media

Krösche auf eigenen Wunsch freigestellt

Am Sonntagabend berief der Aufsichtsrat eine außerordentliche Sitzung ein und „stimmte Krösches Wunsch nach einer Freistellung einstimmig zu“. Axel Hellmann wurde derweil zum Vorstandsvorsitzenden ernannt und übernimmt auch „interimsweise die Aufgaben des Sportvorstands“.

Krösche besaß noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028. „Der Vertrag besteht angepasst fort“, gab der Klub bekannt, ohne dabei weitere Details zu nennen.

SPORT1 berichtete bereits im August, dass sich Krösche nach einer neuen Herausforderung sehnt. „Die vergangenen Jahre bei Eintracht Frankfurt waren für mich eine außergewöhnliche, intensive und unvergessliche Zeit. In den vergangenen Monaten habe ich mich intensiv mit meiner persönlichen Situation und meiner beruflichen Zukunft beschäftigt. Nach über fünf sehr erfolgreichen, aber auch sehr fordernden Jahren bei diesem großartigen Klub, habe ich seit einiger Zeit das Gefühl entwickelt, dass ich eine Veränderung brauche – und der Eintracht womöglich ein neuer Impuls auch helfen könnte“, wird der Kaderplaner zitiert.

DEINE MEINUNG

Präsident Matthias Beck sagt: „Markus Krösche hat Eintracht Frankfurt in den vergangenen Jahren entscheidend geprägt und einen großen Anteil an der erfolgreichen sportlichen Entwicklung unseres Klubs.“

Dem Verein sei es besonders wichtig gewesen, diese Frage vor der anstehenden Mitgliederversammlung zu klären und öffentlich zu kommunizieren.

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