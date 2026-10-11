Nach dem Debakel von Eintracht Frankfurt in Leipzig rückt Kapitän Robin Koch in den Fokus. Im FIROCKX-Doppelpass üben Stefan Effenberg und Rudi Völler deutliche Kritik - aber nicht nur am Spieler.

Die 0:6-Klatsche von Eintracht Frankfurt bei RB Leipzig sorgt auch im FIROCKX-Doppelpass auf SPORT1 für Diskussionen. Vor allem Kapitän Robin Koch gerät nach seiner Auswechslung zur Halbzeit in den Fokus. SPORT1-Experte Stefan Effenberg nahm neben dem Innenverteidiger allerdings auch Trainer Adi Hütter in die Verantwortung.

„Wenn du in der Innenverteidigung einen Kapitän, einen Führungsspieler wie Robin Koch hast und das nicht funktioniert, dann hast du eine Riesenbaustelle“, sagte Effenberg. Dass Frankfurt-Coach Adi Hütter bereits zur Pause reagierte und Koch vom Feld nahm, sieht der frühere Nationalspieler kritisch.

Stefan Effenberg wundert sich über den Umgang mit Robin Koch Stefan Effenberg wundert sich über den Umgang mit Robin Koch © IMAGO/MIS

„Du nimmst den Kapitän, auch wenn das Spiel 0:4 steht zur Halbzeit, nicht vom Platz. Weil du erwartest dann vom Kapitän in einer schwierigen Phase, dass er gewisse Dinge nochmal versucht zu regeln“, erklärte Effenberg. Stattdessen hätte er „fünf andere ausgewechselt, aber nicht meinen Kapitän“.

Für den SPORT1-Experten trägt Koch als Führungsspieler eine besondere Verantwortung für die Stabilität der Mannschaft. „Die Führungsspieler müssen die Situation auf dem Platz erkennen und handeln. Und da gehört Robin Koch nun mal dazu“, sagte Effenberg. Es sei zudem kein neues Problem, vielmehr handle es sich um eine Baustelle, an der bereits in der Vorbereitung hätte gearbeitet werden müssen.

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Völler zweifelt an Kochs Kapitänseignung

Auch DFB-Sportdirektor Rudi Völler äußerte sich zu Kochs Rolle als Kapitän. Grundsätzlich sei der Nationalspieler „natürlich ein sehr guter Verteidiger“, sagte Völler, sprach aber gleichzeitig einen möglichen Schwachpunkt an.

„Er ist ein sehr ruhiger Kapitän, vielleicht ein Tick zu ruhig“, meinte Völler. Koch sei möglicherweise nicht der Typ, „der in der Halbzeit nochmal das Wort ergreift und dann mal sagt, so geht es nicht weiter“. Zudem fehle ihm „ein bisschen die körperliche Ausstrahlung“.

Völler ergänzte: „Ich muss auch ein bisschen reden, ich muss mit den Mitspielern kommunizieren.“ Die Auswechslung zur Pause könnte aus seiner Sicht auch ein Versuch des Trainers gewesen sein, bei Koch zusätzliche Reaktionen für die kommenden Spiele hervorzurufen.

1:54 DFL Hütter zählt Eintracht-Kapitän an

Hütter hatte nach dem Spiel davon gesprochen, Koch „erlöst“ zu haben. „Von einem Führungsspieler und Kapitän erwarte ich einfach etwas anderes. Wenn du 16 Tore bekommst und Leader in der Abwehr bist, dann setze ich irgendwann auch mal ein Zeichen. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Ich erwarte mehr von Robin.“

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.