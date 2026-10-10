Eberl über Neuer: „Er hat einen Fehler gemacht“

Manuel Neuer patzt beim 2:2 in Augsburg schwer. Max Eberl reagiert auf den Aussetzer seines Schützlings.

Sportvorstand Max Eberl hätte sich von Torhüter Manuel Neuer bei dessen schwerem Fehler beim Unentschieden des FC Bayern beim FC Augsburg weniger Risiko gewünscht.

„Er hat einen Fehler gemacht, den Ball schlecht angenommen, dann wollte er es lösen und hat es zu riskant gelöst“, sagte Eberl nach dem 2:2 (0:1) des deutschen Rekordmeisters im bayerisch-schwäbischen Derby beim Angstgegner.

Manuel Neuer im Gespräch mit Max Eberl Manuel Neuer im Gespräch mit Max Eberl © IMAGO/Team 2

FC Bayern: Neuer patzt folgenschwer

Neuer verlor den Ball nach dem Anstoß durch Luis Díaz leichtfertig – Robin Fellhauer nahm das Geschenk nach gut acht Sekunden dankend an und erzielte den schnellsten Treffer in der Geschichte der Fußball-Bundesliga.

„Ich hätte auch schneller schießen können. Aber die Gefahr war zu groß, dass er vorbei geht“, sagte Fellhauer bei Sky. Er löste damit Kevin Volland und Karim Bellarabi (jeweils neun Sekunden) ab.

„Wir haben uns das Leben mit einer Reihe von Fehlern schwer gemacht. Da hängt der Manu mit drin, aber andere auch“, sagte Eberl, der den vielen Möglichkeiten nachtrauerte: „Wir hatten genug Chancen, das Spiel trotzdem zu gewinnen.“ Durch das zweite Remis der Saison verpasste der Titelverteidiger den Sprung an die Tabellenspitze.

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