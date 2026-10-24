Joshua Kimmich bekommt wegen eines Trauerfalls in der Familie aktuell eine Pause beim FC Bayern. Wie Sportvorstand Max Eberl bestätigt, trauert Kimmich um seinen verstorbenen Vater.

Joshua Kimmich vom FC Bayern trauert um seinen verstorbenen Vater Berthold. Das hat Sportvorstand Max Eberl am Samstag auf der PK vor dem Spiel gegen den SC Freiburg bestätigt.

Kimmich wird gegen den Tabellendritten der Bundesliga wie schon unter der Woche in der Champions League gegen den FC Arsenal eine Pause bekommen und nicht im Kader stehen.

FC Bayern: Eberl spricht über dramatische Tage mit Tod von Kimmich-Vater

Nach dem dramatischen Zusammenbruch von Trainer Vincent Kompany am Freitag beim Training der 2. Mannschaft sprach Eberl über die schwierigen Tage beim Rekordmeister und erklärte: „Wir hatten die Dinge mit Jamal, das Dramatische mit Jo’s Papa, jetzt Vinnie. Das beschäftigt uns als Menschen.“

Jamal Musiala war im Sommer wegen Absencen infolge einer neurologischen Dysfunktion mehrmals auf dem Platz kollabiert, in der vergangenen Woche erschütterten dann die Themen um Kimmich und Kompany den Klub.

„Das Allerwichtigste ist, dass wir gesund sind“, stellte Eberl klar: „Jeder sorgt sich füreinander, das macht den FC Bayern aus: Dass jeder für jeden da ist. Wir sind für uns da und für alle anderen, die es bewegt. Das ist Bayern München – das ist keine Wortklauberei, sondern das zeichnet uns wirklich aus, das stärkt uns als Familie, dass wir da gemeinsam durchgehen und füreinander da sind, das ist das Wichtigste.“

Die Münchner selbst hatten bei Kimmich bislang lediglich von einem „Trauerfall im engsten Familienkreis“ geschrieben und „im Namen der Familie“ darum gebeten, „ihre Privatsphäre und Trauer zu respektieren und damit von weiteren Recherchen und Berichterstattungen abzusehen.“

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