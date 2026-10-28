Der FC Bayern bastelt eifrig an einer Verlängerung mit Harry Kane - und will auch Michael Olise längerfristig binden.

Den FC Bayern und seinen frischgebackenen Weltfußballer Harry Kane trennen in Sachen Vertragsverlängerung offenbar nur noch Kleinigkeiten.

„Ich bin da sehr positiv“, sagte Vorstandschef Jan-Christian Dreesen der Sport Bild und betonte: „Wir haben gute Gespräche geführt und sind aktuell in der Detailarbeit.“

Kane, Montag mit dem Ballon d’Or geehrt, spielt seit 2023 für den deutschen Fußball-Rekordmeister. Sein Vertrag läuft zum Saisonende aus und soll möglichst bis 2029 verlängert werden. „Für uns war er jeden Euro wert“, sagte Dreesen in Anlehnung an die hohe Ablöse von 95 Millionen Euro für den heute 33-Jährigen beim Wechsel 2023.

Jan-Christian Dreesen ist bei Harry Kane und Michael Olise guter Dinge Jan-Christian Dreesen ist bei Harry Kane und Michael Olise guter Dinge © IMAGO/Sven Simon

Dreesen: „Haben die Power, uns jeden Transfer leisten zu können“

Spielerkäufe ähnlicher Größenordnung seien für die Bayern noch immer möglich, betonte Dreesen. „Wir haben die wirtschaftliche Power, uns jeden Transfer leisten zu können. Aber erstens ist nicht alles gut, was teuer ist. Und zweitens muss der Spieler in unsere Mannschaft passen. Nur einen großen Namen zu haben, hilft dir gar nichts.“

Einen großen Namen hat schon jetzt Michael Olise. „Wir müssen nicht darüber reden, dass Michael ein begnadeter Fußballer ist“, sagte Dreesen und betonte: „Wenn mich heute jemand fragen würde, ob er den Ballon d’Or irgendwann gewinnt, würde ich immer sagen: Ich wüsste nicht, warum nicht.“

Dazu brauche auch der Franzose aber „eine Mannschaft, die funktioniert. Die hat er bei uns, und das schätzt er auch.“ Und die Bayern wiederum schätzen den 24-Jährigen so sehr, dass sie auch seinen bis 2029 laufenden Vertrag gerne verlängern würden. „Wir sind daran interessiert“, sagte Dreesen, „dass Michael so lange bei uns spielt, wie es nur geht. Zu gegebener Zeit werden wir mit ihm über die Zukunft sprechen.“