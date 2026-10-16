Für RB-Coach Martin Demichelis ist das Auswärtsspiel bei Bayern München ein ganz besonderes.

Trainer Martin Demichelis vom Fußball-Bundesligisten RB Leipzig will die Verbundenheit zu seinem langjährigen Klub Bayern München beim bevorstehenden Aufeinandertreffen ausblenden. „Ich habe es schon oft gesagt: Es ist immer etwas Besonderes, nach München zurückzukehren. Wer meine Karriere als Spieler und später als Trainer kennt, weiß, was mir dieser Ort bedeutet. Die Menschen, die mir nahestehen, wissen aber auch, dass ich mich bei RB Leipzig voll und ganz auf meine Aufgabe konzentriere“, sagte Demichelis vor dem Topspiel beim deutschen Rekordmeister am Samstag (18.30 Uhr).

Der frühere Abwehrspezialist Demichelis spielte zwischen 2003 und 2011 für die Münchner, insgesamt lief Demichelis 174 Mal für die Bayern auf. Als Trainer arbeitete er im Nachwuchsbereich des Klubs. „Ich möchte nach München kommen und erfolgreich sein. Es wäre geil, im ersten Pflichtspiel gegen Bayern drei Punkte zu holen. Einfach wird das nicht“, sagte Demichelis. Für den Argentinier ist es bereits die zweite Rückkehr in die Allianz Arena als Chefcoach von RB Leipzig. In der Saisonvorbereitung hatten die Sachsen im Rahmen des Telekom Cups gegen die Bayern verloren (1:3).

Leipzig reist mit Selbstvertrauen an – Bayern mit Wut

Die Leipziger sind nun stark aus der Länderspielpause gekommen und reisen mit Selbstvertrauen an. Auf den 6:0-Erfolg gegen Eintracht Frankfurt am vergangenen Wochenende folgte am Dienstag der erste Sieg der laufenden Champions-League-Saison gegen die PSV Eindhoven (1:0).

Die Münchner verpassten dagegen in den vergangenen beiden Spielen beim FC Augsburg (2:2) und bei Champions-League-Neuling Viking Stavanger (3:3) Siege. „Niemand kann ernsthaft behaupten, dass Bayern schwach ist. Nach zwei Unentschieden lässt sich schwer sagen, ob so eine große Mannschaft dadurch besser oder schlechter wird. Sie können richtig sauer sein und von Anfang an versuchen, dich zu fressen“, sagte Demichelis, der in München offensiv auftreten will: „Wir müssen es Bayern so schwer wie möglich machen.“