Demichelis freut sich auf Dzeko – Nkunku im Kader

Der RB-Trainer spielte während seiner aktiven Karriere schon mit und gegen den Schalker Torjäger - nun kommt es zum Wiedersehen.

Trainer Martin Demichelis freut sich beim Duell von RB Leipzig mit Schalke 04 in der Fußball-Bundesliga auf ein Wiedersehen mit seinem ehemaligen Teamkollegen Edin Dzeko. „Es ist Wahnsinn, dass er immer noch spielt“, sagte der Argentinier im Vorfeld der Partie am Samstag ( ).

Demichelis hatte während seiner aktiven Zeit gemeinsam mit Dzeko beim Premier-League-Klub Manchester City gespielt. Auch als Gegner hatten sich der frühere Münchner Demichelis und der Ex-Wolfsburger Dzeko in der Bundesliga schon gegenübergestanden. Nun kommt es zum erneuten Aufeinandertreffen – mit Demichelis (45) in einer anderen Rolle.

Demichelis trifft auf Ex-Teamkollege Dzeko Demichelis trifft auf Ex-Teamkollege Dzeko © AFP/SID/JAVIER SORIANO

„Glückwunsch an ihn“, sagte der RB-Trainer mit Blick auf die Leistung des nur fünf Jahre jüngeren Dzekos (40): „Ich hoffe, dass er bis zum letzten Tag seiner Karriere den Fußball genießt.“ Die gemeinsame Vergangenheit soll am Wochenende aber nicht von Belang sein: „Ich will unbedingt dort gewinnen“, stellte Demichelis klar.

Nkunku vor Kaderrückkehr

Dabei kann der Leipziger Chefcoach, wie bereits angekündigt, wohl wieder auf Christopher Nkunku setzen. Der Offensivspieler, der die letzten beiden Pflichtspiele angeschlagen verpasste, soll nach Adduktorenproblemen zumindest wieder im Kader stehen.

Auf Schalke will Leipzig den leichten Aufwärtstrend fortsetzen. Nach zwei Klatschen bei Bayern München (1:6) und Real Madrid (1:4) hatten die Sachsen zuletzt gegen Aufsteiger SV Elversberg (4:0) und in der zweiten Runde des DFB-Pokals beim Drittligisten Rot-Weiss Essen (2:1) gewonnen.

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