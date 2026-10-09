Das steckt hinter den Gerüchten um Julian Nagelsmann

Was steckt hinter den Gerüchten um eine sensationelle Rückkehr von Julian Nagelsmann zu RB Leipzig? SPORT1 klärt auf.

Infolge des durchwachsenen Saisonstarts von RB Leipzig wird der ehemalige Bundestrainer Julian Nagelsmann mit den Sachsen in Verbindung gebracht. Das berichtet Sky. Nach SPORT1-Informationen ist dieses Thema allerdings noch sehr verfrüht.

Trainer Martín Demichelis steht zwar unter Beobachtung, genießt aber noch das Vertrauen der Leipziger Verantwortlichen um Geschäftsführer Sport Marcel Schäfer und Jürgen Klopps Nachfolger Roger Schmidt (Head of Global Soccer). Gleichzeitig hat man eine Schattenliste an Trainern, die zur Verfügung stünden, falls Demichelis‘ Idee auch im Oktober nicht fruchtet.

Julian Nagelsmann wird mit RB Leipzig in Verbindung gebracht Julian Nagelsmann wird mit RB Leipzig in Verbindung gebracht © IMAGO/Kirchner-Media

Aktuell sind die Leipziger allerdings noch weit davon entfernt, dass es zwischen Leipzig und Nagelsmann ernst werden könnte. Gleiches gilt für Dino Toppmöller, der nach seinem Aus in Lens ebenfalls verfügbar wäre.

Für Demichelis wird der Oktober entscheidend

Für Demichelis wird der Oktober entscheidend. In der Champions League werden die Spiele gegen Real Madrid und PSV Eindhoven als Gradmesser angesehen. Gleiches gilt für die Duelle in der Bundesliga gegen den FC Bayern und Eintracht Frankfurt. Bleibt der große Durchbruch unter dem Argentinier aus, wird es ungemütlich für ihn.

Der 45-Jährige war in der Vergangenheit mit einigen Auftritten seiner Mannschaft nicht zufrieden. „Wir erwarten mehr von unserem Kader“, betonte er deshalb. Dem Druck der kommenden Wochen möchte er nicht aus dem Weg gehen. „Ich freue mich auf den Druck. Das ist das beste Gefühl im Fußball. Mit Druck zu gewinnen und Ziele zu erreichen“, zeigte sich der Argentinier kämpferisch.

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Nagelsmann hatte in seiner Zeit bei RB zwischen 2019 und 2021 die größten Erfolge der Klubgeschichte gefeiert und neben einer Vizemeisterschaft auch das Halbfinale der Champions League erreicht. Aktuell hinkt Leipzig den Erwartungen hinterher und steht nach vier Spieltagen in der Bundesliga auf einem enttäuschenden neunten Platz.

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