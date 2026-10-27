Harry Kane hat den Ballon d’Or gewonnen. Seine Auszeichnung ist auch ein Sieg des Understatements. Der SPORT1-Kommentar.

„An diesem Abend hat der Fußball gewonnen!“ Diesen Satz konnte man rund um die Verleihung des Ballon d’Or in London immer wieder hören. Und tatsächlich lässt sich der Triumph von Harry Kane kaum treffender zusammenfassen.

Natürlich lässt sich argumentieren, dass es beim FC Bayern nicht sonderlich schwer sei, viele Tore zu erzielen. Schon Robert Lewandowski traf beim Rekordmeister beinahe nach Belieben.

Doch Kane hat selbst diese Maßstäbe verschoben. Und das, obwohl Kane längst mehr ist als ein klassischer Torjäger. Er ist auch Spielmacher, Antreiber, Stratege, Führungsspieler, Sympathieträger und Aushängeschild.

Kane überzeugt mit Klasse und Fairplay

Doch mindestens genauso bemerkenswert ist seine Haltung. Kane ist ein Gentleman. Ein Superstar mit einer gehörigen Portion englischen Understatements. Während Lamine Yamal und Kylian Mbappé zuletzt äußerst offensiv Werbung in eigener Sache machten und mitunter bemerkenswert breitbeinig auftraten, hielt sich der Engländer angenehm zurück.

Als Yamal öffentlich erklärte, der Ballon d’Or solle nicht an jemanden gehen, der 80 Tore geschossen habe, reagierte Kane nicht mit einer Retourkutsche. Stattdessen lobte er seinen Konkurrenten. Zur Erinnerung: Auch Klasse und Fairplay gehören ausdrücklich zu den Bewertungskriterien des Ballon d’Or. Und in dieser Hinsicht ist Kane über jeden Zweifel erhaben.

Umso erfreulicher, dass sich die stimmberechtigten Journalisten von der offensiven Eigenwerbung seiner Konkurrenten nicht beirren ließen. Kane musste niemandem erklären, warum er der Beste ist. Er hat es auf dem Platz bewiesen. Und genau deshalb hat in London tatsächlich auch der Fußball gewonnen.