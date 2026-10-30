Hütter: Wenn Uzun das nicht versteht, steht er sich im Weg

Niko Ilicevic wird am Samstag 16 Jahre alt, einen Tag später könnte das Talent von Eintracht Frankfurt gegen den HSV Geschichte schreiben.

Am Samstag feiert Niko Ilicevic seinen 16. Geburtstag – nur einen Tag später könnte das Talent von Eintracht Frankfurt Bundesligageschichte schreiben. Wie Trainer Adi Hütter verriet, wird Ilicevic beim Heimspiel gegen den Hamburger SV am Sonntag (17.30 Uhr im LIVETICKER) im Kader stehen.

Sollte der Jungprofi obendrein eingewechselt werden, würde er den Bundesligarekord als jüngster Spieler der Geschichte einstellen: Mit einem Einsatz würde er mit Youssoufa Moukoko gleichziehen, der am 21. November 2020 im Alter von 16 Jahren und einem Tag für Borussia Dortmund debütiert hatte.

Niko Ilicevic ist der Neffe des ehemaligen Bundesliga-Profis Ivo Ilicevic Niko Ilicevic ist der Neffe des ehemaligen Bundesliga-Profis Ivo Ilicevic © IMAGO/Kessler-Sportfotografie

Hütter will behutsam mit Ilicevic umgehen

„Wenn es die Situation hergibt, dass ich ihn einwechseln kann, werde ich es tun“, sagte Hütter. Jedoch sei es auch „meine Plicht, sehr behutsam und geduldig mit so einem jungen Menschen umzugehen“, ergänzte der Österreicher.

Vorrangig beschäftigt den Coach ohnehin, „wie wir den HSV schlagen können“. Zu Beginn der Woche war dies bereits gelungen, die Eintracht siegte am Dienstag in der zweiten Runde des DFB-Pokals mit 3:1 beim HSV.

Im Rückblick zeigte sich Hütter aber nur mit der zweiten Halbzeit zufrieden, im eigenen Stadion gelte es nun, „dominant aufzutreten“. Mit dabei sein wird dann wieder Verteidiger Lilian Brassier, der am Dienstag noch wegen Knieproblemen ausgefallen war.

DEINE MEINUNG

Zudem wird Sebastian Rode am Sonntag auf der Bank der Eintracht Platz nehmen, wie Hütter verriet. Der ehemalige SGE-Kapitän wird sein Trainee-Programm bei den Hessen künftig im sportlichen Bereich fortsetzen und soll dabei verstärkt Aufgaben im Umfeld der Mannschaft wahrnehmen.

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach