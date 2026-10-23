BVB und Schalke werben gemeinsam für Stammzellenspende

Die beiden Rivalen aus dem Ruhrgebiet engagieren sich mit der Deutschen Stammzellspenderdatei gegen Blutkrebs.

Seltene Partnerschaft: Die Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund und Schalke 04 engagieren sich fernab ihrer Rivalität gemeinsam gegen Blutkrebs. Unter dem Motto „In den Farben getrennt, in der Sache vereint“ sind die beiden Revierklubs eine Partnerschaft mit der Deutschen Stammzellspenderdatei (DSD) eingegangen, um mit ihrer großen Strahlkraft für mehr potenzielle Stammzellspender zu sorgen.

Bereits am vergangenen Spieltag hatte Schalke bei seinem Heimspiel gegen den FSV Mainz 05 zusammen mit der DSD eine Stadiontypisierung durchgeführt, bei der sich Fans registrieren lassen konnten. Der BVB zieht am Samstag (18.30 Uhr/Sky) rund um das Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt nach. Im Kampf gegen Blutkrebs hat auch der Dortmunder Profi Maximilian Beier bereits seinen Beitrag geleistet: Er ließ sich schon im vergangenen Jahr als potenzieller Spender registrieren.